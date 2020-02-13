Kim bu Jeffrey

Robert W. Komer (1922 – 2000)…

CIA kuruluşunda yer aldı. Kod adı “Kaynak Makinesi Bob” idi.

Vietnam Savaşı'nı tırmandıran (ABD'nin derin adamlarından) McGeorge “Mac” Bundy başkanlığındaki Ulusal Güvenlik Konseyi'nde danışman olarak görev yaptı. Domuzlar Körfezi İstilası ve Küba Füze Krizi gibi gizli operasyonları koordine ettiler.

İsrail Başbakanı Levi Eshkol ile anlaşarak, 1965'te Ortadoğu'ya ilk nükleer silahı soktular!

CIA'nın 1967'de Vietnam'da işkenceli sorgulama, tecavüz ve suikast uygulamalarını yapan Phoenix Programı'nın başına getirildi. Bu sorgu merkezlerinde 26 bin 369 (kimi iddiaya göre 41 bin) Vietnamlıyı işkenceyle öldürüp, 81 bin 740 kişiyi “etkisiz hale” getirdiler…

Dünyada “Vietnam Kasabı” ismiyle tanındı…

Tarih: 28 Kasım 1968…

Komer, Ankara'ya büyükelçi olarak atandı.

Deniz Gezmiş'in başını çektiği 80 kişilik üniversite öğrencisi, Büyükelçi Komer'i getiren uçağı Yeşilköy Havaalanı'nda yumurta yağmuruna tuttu.

Tarih: 9 Ocak 1969…

Sinan Cemgil, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Ulaş Bardakçı, Taylan Özgür gibi üniversitelilerin bulunduğu ODTÜ'lü grup okulu ziyarete gelen Komer'in makam aracını yaktı.

Eylemden sonra okulun kapatılması üzerine ODTÜ'lü öğrenciler kınama bildirisi hazırladı: “Tam bağımsız Türkiye ilkesinin gerçekleşmesini engellemek için ellerinden gelen gayreti gösteren güçler ODTÜ öğrencisi nazarında tüm haysiyetlerini yitirmişlerdir.”

Bildirinin altında ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü, ODTÜ Öğrenci Forumu ile birlikte ODTÜ Ülkü Ocağı'nın da imzası vardı!

Bu girişi niye yaptım?

TÜRKÇE MESAJ

Türkiye'nin Suriye politikası yine sarpa sardı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James F. Jeffrey resmi temaslarda bulunmak üzere apar topar Ankara'ya geldi.

Jeffrey'in 20 gün önce yine Türkiye'ye geldiğini düşünürsek, bu gezinin ivedi olduğunu anlayabiliriz.

Jeffrey ayağının tozuyla muhabirin İngilizce sorusunu Türkçe yanıtladı:

-“Bugün bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri tehditle karşı karşıya. Bu tehdit, Rusya ve Esad hükümetinden geliyor. Sahada şehidimiz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara'ya gelip Türk Hükümeti'yle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz…”

Jeffrey mesajını niçin Türkçe verdi? Bir yabancı diplomat Türkçe konuştuğu zaman bizim insanımızın kanı kaynar!

Bugün kamuoyu araştırması yapsak en sevilen diplomat Jeffrey çıkar!

Peki gerçek ne?

ASIL KİMLİĞİ

Komer yumurta atılarak karşılandı.

Jeffrey Türkçe konuştuğu için sempatiyle karşılandı. Oysa “kariyeri” Komer'den farklı değildi:

Komer ile birlikte Vietnam Savaşı'nda görev yaptı.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde danışman olarak çalıştı.

CIA görevlisiydi. (CIA'dan 2011'de “Seçkin Hizmet Madalyası” ve 2012'de “Yönetmen Madalyası” aldı.)

CIA'cı Müslümanların “merkezi” Berlin'de bulundu. Keza: Psikolojik harp yürüten Hür Radyo'yu yönetti.

Uğur Mumcu, Türkiye'yi 1970'lerde teröre boğan silah kaçakçılık merkezi (ve Papa'ya suikast girişiminde bulunan M. Ali Ağca'nın ilişkilerinin üssü) Bulgaristan üzerine araştırmalar yaparken, Jeffrey bu ülkede görev yapıyordu!

Sofya'dan Türkiye'ye geldi: 1983-1987 yılları arasında Adana ve Ankara'da siyasi-askeri subay olarak bulundu!

Berlin Duvarı yıkılmaya çalışılırken Jeffrey oradaydı…

Balkanlar mı karışık, Jeffrey Bosna'daydı…

Körfez Savaşı mı çıktı, Jeffrey Kuveyt'teydi…

Misyon şefi olarak 1999'da yine Türkiye'ye geldi.

Arnavutluk ve Irak büyükelçiliğinden sonra bir daha Türkiye'ye geldi.

Uzmanlık alanı Türkiye merkezli Ortadoğu idi. BOP'un en hararetli temsilcisiydi; Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın özel danışmanı oldu. Hudson Enstitüsü ve Washington Enstitüsü başta olmak üzere Kürtler ve Ortadoğu üzerine konuşmalar yaptı.

Toparlarsam:

Demek AKP/Erdoğan, Suriye'de “denize düşünce yılana sarılmayı” dış politika hamlesi sanıyor!

Demek AKP/Erdoğan'ın umudu Rockefeller'ın dünyayı yönettiği Dış İlişkiler Konseyi ve CIA Dış Danışma Kurulu üyesi Jeffrey öyle mi?

Bakınız:

FETÖ'nün siyasi ayağını tartışıp duranlara önerim; işe Jeffrey'den başlasınlar; FETÖ'nün hukuk kanalıyla devlet katındaki tüm ipleri ele geçirdiği 2010 anayasa değişikliği referandumunun en ateşli savunucusu Jeffrey idi!

Akıl noksanlığı cahillikten doğar…

68 Kuşağı devrimcilerini-ülkücülerini neden biçtiler sanıyorsunuz?