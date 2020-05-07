CHP’li büyükşehir belediyelerinin oyları neden artıyor?

Dikkatinizi çektiğini biliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Covid-19” salgını konusunda alınan önlemleri anlattığı “Ulusa Sesleniş” konuşmalarının son bölümlerini, CHP'yi sert ifadelerle suçlayan iddialara ayırıyor.

Peki, “Covid-19” ile topyekün mücadele edilmesini, toplumun bir ve bütün olmasını gerektiren bu süreçte, Cumhurbaşkanı neden hep CHP'ye yükleniyor?

Tarafsız gözlemcilere göre bunun tek nedeni var:

AKP'nin oy kaybederek inişe geçmesi, ekonomik sıkıntıların ülkeyi giderek daha sıkıntılı bir sürece taşıyacağının görülmesi, buna karşılık CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının özellikle salgın sürecinde halkla bütünleşmede gösterdikleri başarının oy oranlarına yansıyor olması……

Cumhurbaşkanı “Ulusa Sesleniş”i, “CHP'ye Serzeniş”e çevirerek, seçmenlerini konsolide etmeyi ve başka partilere gitmelerini önlemeye çalışıyor……

Sadece serzenişle de yetinmiyor. Her fırsatta CHP'li başkanları halkın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyor, çeşitli engellerle onları iş yapamaz hale getirmeye uğraşıyor.

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Dün sabah, yazı için bilgisayarımı açıp, elektronik posta kutuma yağan yakınmaları okuyunca, “Strateji ve propaganda uzmanlarından oluşan profesyonel bir ekip, AKP iktidarına oy kaybettirebilmek amacıyla günlerce süren bir beyin fırtınası yapmış olsa acaba nasıl bir sonuca varırdı” diye düşünmekten kendimi alamadım.

Sonra okur mektuplarına ve salgın sürecinde iktidarın yaptıklarına göz attım.

Bu ekiptekilerin “AKP, CHP'li yerel yönetimleri hedef tahtasına oturtarak kendi kendine yeterince zarar veriyor. Başka bir şeye gerek yok” diyebileceklerine karar verdim!..

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Öyle ya,

İktidar, CHP'li büyükşehir belediyelerinin “Covid-19” mağduru geniş toplum kesimlerine maddi yardımda bulunmalarının önüne geçip soruşturma başlatıyor ama bu engel, yepyeni yaratıcı

çabaların ortaya çıkmasını durduramıyor.

Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları, bu kez askıdaki faturaların ödenmesi amacıyla yepyeni bir kampanyayı başlatıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, insanlara dokunan ve siyasi parti ayırımı yapmaksızın herkesi kucaklayan yaratıcı projelerle hem alkış, hem de hayır duaları almaya devam ediyor.

Diğer büyükşehir başkanları da öyle…

Tümünü yazmaya kalksam, sayfalar almaz.

Özetle hemen hepsi, “Covid-19”la mücadele tarihimizde yerini alacak başarılara imza atıyorlar……

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Oysa iktidar suçlayıcı, baskıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici eylem ve söylemler yerine, hangi siyasi partiyi temsil ederse etsin, tüm yerel yönetimlerle işbirliği yapmış, onların desteğini alarak salgınla mücadeleyi birlik ve bütünlük içinde sürdürebilmiş olsa, puanların çoğu kimin başarı hanesine yazılırdı?..

Tabii ki en başta AKP'nin……

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Ama tam tersi yapılıyor.

Yazımı noktalarken ajanslara düşen bir haber de bu sözlerimi doğruluyor:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi”ne doğalgaz soruşturması!..”

Ne diyeyim?

Hayırlı soruşturmalar!..