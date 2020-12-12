‘Yasak Elma’ya ‘Sevinç’ katıldı

Sevgili okuyucularım, FOX'ta pazartesi akşamları yayınlanan son yılların sevilen dizisi ‘Yasak Elma'ya 6 yıl önce dünyanın en iyi mankeni seçilen Sevinç Meşe, Burcu karakteri ile katıldı. Ünlü menajer Selin Borankay ile çalışan Sevinç Meşe gelecek vaat eden bir oyuncu. 3 üniversite bitirip, 4'üncü üniversiteyi okuyan Sevinç Meşe son yıllarda ünlü markalarında reklam yüzü. FOX'un kaptan dizisi ‘Yasak Elma'ya ivme kazandıracağını düşündüğüm, Sevinç Meşe'ye ekranlarda farklı markalarda sıkça rastladığınız bir yüz olarak da biliniyor. Bizde ünlü mankene ekran yolculuğunda başarılar dileyerek rotamızı yine genç, başarılı bir yüze çevirmek istiyoruz. Bu kişi Selen Yalaz kendisi yurt dışında çok iyi eğitimler aldıktan sonra ünlü haberci Cüneyt Özdemir'in asistanı olur ve haber muhabirliği ve program sunum gibi görevlerde bulunur. Ekran haber yolculuğunda, diplomasi muhabirliği de yapan Selen Yalaz, son olarak yine bir haber kanalında şu günlerde Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip edip en yeni bilgileri bizlere aktarıyor. CHP ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok başarılı sunumlar yapan Selen Yalaz herkesin takdirini alırken çok iyi bir habercinin yetiştiğinin sinyalini veriyor. Spor ekranında geçtiğimiz hafta Denizli -Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar ve sarı lacivertli takımın galibiyeti çok konuşulurken, gizli bir çekişme olduğunu hissettiğim, Emre Belözoğlu, Erol Bulut ikilisinde teknik patron Bulut iyi bir nefes aldı. Bu yıl Şampiyonluk mücadelesi Fenerbahçe, Beşiktaş arasında geçeceğini düşünüyorum. Başakşehir'e (3) Fenerbahçe'ye Kadıköy'de (4) ve son olarak da Kasımpaşa'ya (3) gol atan Beşiktaş son 3 maçta (10) gol atıp 9 puan toplayıp puan cetvelinin sıkıntılı sıralarından kurtulup bir anda zirveye çok yakın bir yere geldi. Sergen Yalçın'ın moderatörlüğünde Beşiktaş iyi futbol oynayıp maç kazanmaya devam ediyor. Takımın eski oyuncuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül gittikten sonra, toplar eskisi gibi bir oyuncuda birikmiyor, tam tersi oyuncular, dikey ve çapraz toplar atarak, siyah beyazlı Abubakar gibi süratli oyuncularına boş saha yaratmış oluyorlar. Hafta sonları sokağa çıkma yasağının olduğu şu günlerde 23 yıllık ev yenileme ve gezi yemek programımızı, reyting karnesinde gündüz kuşağında birinci yapan saygıdeğer izleyicimize müteşekkirim. Sevgi ile kalın…