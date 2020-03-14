Bu virüsün aşısı yok

Sadece 24 saat önce…

Henüz okullar tatil edilmemişti.

Asrın liderimiz ısrarla tatil kararı almıyordu.

Yandaş televizyona yandaş bir profesör çıkardılar.

Herif sırf Akp'yi savunmak için, hepimizin gözünün içine baka baka yalan söyledi… Bu virüsün çocuklara asla bulaşmadığını, çocuk bünyesinin bu virüse kapalı olduğunu, dolayısıyla okulların tatil edilmesine hiç gerek olmadığını anlattı.

★

Halbuki…

Çocukları bırak, Çin'de virüs bulaşmış bebekler bile olduğunu bütün dünya biliyor. Hatta, yenidoğan bebekte bile tespit edildi.

İspanya'da dört yaşındaki çocuklarda çıktı, Hindistan'da üç yaşındaki çocukta çıktı, ABD'de üç yaşındaki çocukta çıktı, İtalya'da beş yaşındaki, altı yaşındaki çocuklarda çıktı.

Çok şükür henüz çocuk ölümü yok ama, şu anda binlerce çocuğa bulaşmış olduğunu, aslında en yaygın taşıyıcılarının çocuklar olduğunu bütün saygın tıp kurumları açıklıyor.

★

Bilahare, asrın liderimiz lütfetti, okulları tatil etti.

Bekliyorum şimdi o yandaş profesörü gene ekrana çıkarsınlar diye…

Adım gibi eminim ki, o kayış suratı hiç kızarmadan “çocukların korunması için, tatil kararının ne kadar doğru” olduğunu anlatacaktır!

★

Chp'nin iftiralarla hapse tıkılan milletvekili Eren Erdem, herkesin ne kadar tedirgin olduğunu kendisinden örnek vererek anlattı, sosyal medya hesabından “az önce biri yüzüme hapşırdı” diye mesaj attı.

Takipçilerinden biri, bu esprili paylaşımın altına yorum yaptı, “belli ki İran'dan sen getirdin” diye yazdı.

Aradan üç dakika geçti geçmedi, tetikçi yandaş gazetenin internet sitesinde manşet yapıldı: “Virüsü Türkiye'ye Chp'li Eren Erdem mi getirdi!”

★

Eren gülmekten yerlere yatarak “yurtdışına çıkış yasağı olduğunu” hatırlattı, ama… Kime anlatıyor?

★

Virüsün bile ahlakı var, herkese eşit davranıyor.

Tetikçi medyanın var mı?

★

Bakın, Türkiye'de virüs tespit edildi.

Hangi şehirde?

Açıklanmıyor.

Bu konuyla alakalı olarak sordum…

“Hangi şehirde tespit edildiğini neden açıklamıyorsunuz, neden o şehre özel karantina uygulamıyorsunuz, bütün şehre yayılmasını, oradan bütün ülkeye yayılmasını mı bekliyorsunuz?” dedim.

Vay sen misin bunu diyen…

Yandaş medya üstüme çullandı.

Tıp bilimi'nden anlamadığımı, cahil olduğumu, provokatör olduğumu, şehrin açıklanmasının son derece sakıncalı olduğunu, sağlık bakanımızın gayet mantıklı karar verdiğini, “şehri açıklamak doğru değil” diyen sağlık bakanımızın tebrik edilmesi gerektiğini söylediler.

★

Halbuki…

“Virüs görülen şehri neden karantinaya almıyorsunuz, bütün ülkeye yayılmasını mı bekliyorsunuz?” diye soran, ben değilim.

Bizzat sağlık bakanımız!

★

“Çin daha önceki salgınlarda almadığı bir önlemi devreye soktu, virüsün ilk görüldüğü Wuhan'ı karantinaya aldı, bu sayede salgını durdurdu, bu çok doğru bir karardı” diyen kimdi?

Sağlık bakanımızdı.

“Eğer İran, virüsün ilk görüldüğü Kum şehrini, Meşhed şehrini karantinaya alsaydı, sorun bu kadar büyümezdi” diyen kimdi?

Sağlık bakanımızdı.

“İtalya virüsün ilk çıktığı Lombardiya bölgesini karantinaya aldı, çok doğru yaptı” diyen kimdi?

Sağlık bakanımızdı.

★

Şimdi, sırf asrın liderimizden korktuğu için “şehri açıklamak doğru değil” diyen kim?

Gene aynı sağlık bakanımız!

★

Sağlık bakanımızın Wuhan, Kum, Meşhed, Lombardiya'yla alakalı “karantina” sözlerine rağmen, sırf asrın liderimize yalakalık olsun diye “şehri açıklamak doğru değil, tıptan anlamıyor, cahil, provokatör” diyen kim?

Yandaş medyamız!

★

Dolayısıyla, Coronavirüs'e aşı bulacaklarından eminim ama…

Akp'yle birlikte bu memleketin bünyesine giren “körü körüne biat virüsü”nün tedavi edilmesi imkansız maalesef.