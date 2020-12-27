Fahrettin’den masallar

Avrupa'da aşılama bugün başlıyor.

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On aydır kendimizi yırtıyoruz.

Bu iş çok ciddi hazırlık istiyor.

Vizyon istiyor.

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Bizi kıskanan Almanya'nın hükümeti mesela…

Sırf aşılama organizasyonu için 2 milyar 700 milyon euro ayırdı.

442 aşılama merkezi hazırlandı.

Berlin'de Tegel havalimanı, Düsseldorf'ta 55 bin kişilik Merkur Spiel Arena stadyumu, Franfurt'ta 13 bin kişilik konser salonu Festhalle, basketbol salonları, veledromlar, buz pateni pistleri, aşılama merkezine dönüştürülen yerlerden bazıları.

Bu aşılama merkezlerine, ilk etapta 3 milyon adet şırınga, 3.5 milyon adet alkol tamponu dağıtıldı.

Almanya'nın aşıları şimdilik Almanya'da şişelenmiyor, Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikasından geliyor.

Biontech şirketi aşıyı Puurs'a gönderiyor, doldurma, etiketleme orada yapılıyor, Almanya'da güvenlik nedeniyle adresi açıklanmayan bir merkezde toplanıyor, oradan eyaletlere dağılıyor.

(Biontech şirketinin Mainz, Marburg ve Idar-Oberstein şehirlerindeki fabrikaları 2021 yılından itibaren şişeleme yapmaya başlayacak.)

Aşının parti parti üretimi/şişelenmesi bir hafta, kalite kontrolü bir hafta, aşı merkezlerine ulaşması bir hafta, toplam üç hafta sürüyor, bu zincirin hiç aksamadan milyarlarca doz tekrar tekrar tekrarlanması için son derece hassas planlama gerekiyor.

Aşılar, gizli depolarda tutuluyor.

Ordu koruyor.

Sabotaj, saldırı veya aşı karşıtlarının muhtemel eylemlerine karşı, silahlı kuvvetlere tatbikat yaptırıldı, aşılama merkezleri de polisin değil, askerlerin kontrolünde olacak.

Aşı ücretsiz olacak.

Alman hükümeti aşı satın almak için 6 milyar euro ayırdı.

Almanya'nın nüfusu bizimki kadar… Salgını frenlemek için yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor, Almanya'da kabaca 60 milyon kişiye tekabül ediyor, kişi başına iki doz gerektiği için 120 milyon doza ihtiyaç var, şimdiden 136 milyon doz siparişi garanti altına aldılar.

Aşı zorunlu olmayacak.

Sağlık çalışanları için bile zorunlu olmayacak, isteyen olacak.

Ama, aşı olmayanlar sosyal hayattan dışlanacaklarını biliyorlar, sokağa çıkma kısıtlamaları normale döndükten sonra restorana otururken, alışveriş merkezine girerken veya uçağa binerken “aşı oldunuz mu?” diye sorulacağını biliyorlar.

Aşı, omuz başındaki delta kasına yapılacak.

Aynı kişiye, üç hafta sonra bir doz daha yapılacak.

İkinci dozdan bir hafta sonra yüzde 94'ten fazla koruma sağlayacak.

Aşı için kuyruğa girilmeyecek, randevuyla yapılacak.

Her eyalet kendine ait bir telefon uygulamasıyla randevu verecek.

Kimseye torpil yapılmayacak.

Herkes sırasını bekleyecek.

Aşılama grubunda sırası gelmeyene randevu verilmeyecek.

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Peki, aşılama takvimi nasıl olacak?

İşte zurnanın zırt dediği yer tam olarak burası…

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İngiltere günde ortalama 25 bin kişiyi aşılama yapabiliyor.

Almanya günde 150 bin aşılamayı hedefliyor.

Aşılamaya bugün başlıyorlar, ne zaman bitecek biliyor musunuz?

Tee bir yıl sonra!

2021 yılının Aralık ayında bitirmeyi planlıyorlar!

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(On aydır ekranlarda laga luga yapanlar iyi okusun.)

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■ En önce, birinci grupta, 80 yaş üstündeki vatandaşları, bakımevlerinde kalanları, organ nakli yaptırmış olanları, organ nakli için sıra bekleyenleri ve sağlık çalışanlarını aşılayacaklar, Nisan ayına kadar sürecek, toplam 5 milyon 400 bin kişi aşılanacak.

■ Nisan'la Temmuz arasındaki ikinci grupta, 75-80 yaş arasındaki vatandaşları, demans hastalarını, zihinsel engellileri, zihinsel engellilerin bakıcılarını ve bağışıklık sistemiyle alakalı hastalığı olanları aşılayacaklar, bu grup 6 milyon 700 bin kişiyi kapsayacak.

■ Temmuz'la Ağustos arasındaki üçüncü grupta, 70-75 yaş arasındaki vatandaşları, hamileleri, kronik hastalığı olanları, evsizleri, evsizlerden sorumlu olan kamu personelini ve sığınmacıları aşılayacaklar, bu grupta toplam 5.5 milyon kişi aşılanacak.

■ Ağustos'la Eylül arasındaki dördüncü grupta, 65-70 yaş arasındaki vatandaşları, öğretmenleri, gıda fabrikalarında çalışanları aşılayacaklar.

■ Ekim ayındaki beşinci grupta, 60-65 yaş arasındaki vatandaşları aşılayacaklar.

■ Kasım ve Aralık aylarındaki son grupta ise, geriye kalan, yukardaki gruplara göre kendilerini korumaları ve aşılama merkezlerine getirilmeleri nispeten kolay olan 40 milyon civarındaki vatandaşlar aşılanacak.

■ Nüfusun tamamının aşılanması toplam bir yıl sürmüş olacak.

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E hal böyleyken…

Bizim Fahrettin'den masallar dün çıkıp ne dedi?

Günde 2 milyon kişiyi aşılayacağız!

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Almanya anca bir yılda bitirecek.

Bizde henüz aşı maşı yok ama, bizimki bir ayda komple tamam.

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Akp'nin binlerce fabrikalık toplu açılış törenlerini biliyorduk.

Bu defa “toplu aşılış töreni” yapacaklar herhalde!