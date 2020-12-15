Gıda etiketini sansürleyen turkuaz tabloya ne yapmaz…

Tarım kavramını Türk medyasında en iyi bilen gazeteci, değerli arkadaşım Ali Ekber Yıldırım müthiş bir haberciliğe daha imza attı.

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“Trans yağ” bilgisi, gıda ürünlerinin etiketlerden çıkarılıyor.

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Şu anda, çikolata, bisküvi, cips, margarin, dondurma gibi gıda ürünlerinde yüzde 2 oranında trans yağ kullanılmasına izin veriliyor.

Trans yağ kullananlar etiketine bunu yazıyor, “yüzde 2'nin altında trans yağ içerir” diye belirtiyor.

Kullanmayanlar ise etiketine “trans yağ yoktur” diye yazıyor.

Bizler de tüketici olarak etikete bakıyoruz, eğer tükettiğimiz gıdada trans yağ olmasın istiyorsak, “trans yağ yoktur”u tercih ediyoruz.

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Tarım bakanlığı işte bu bilgiyi ortadan kaldırıyor!

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Türk Gıda Kodeksi'ni değiştiren yönetmelik taslağı kabul edilirse, trans yağ kullanmayan üretici, bu bilgiyi etiketine yazamayacak.

Benim ürünümde “trans yağ yoktur” diye yazamayacak.

Bizler de tüketici olarak etikete bakacağız, hangisinde trans yağ kullanılmış, hangisinde kullanılmamış öğrenemeyeceğiz, bilemeyeceğiz!

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Peki, Tarım bakanlığı niye böyle bir yönetmelik çıkarmak istiyor?

Hepimizi şapşal yerine koyan bir açıklama yapıyorlar…

“Etikete ‘trans yağ yoktur' diye yazıldığında, tüketicide yanlış algı yaratabilir, sanki diğer ürünlerde trans yağ varmış gibi algı oluşur, bunu önlemek istiyoruz” diyorlar!

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Yani…

Trans yağı gıdadan çıkaracaklarına, etiketten çıkarıyorlar!

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Tüketiciyi koruyormuş gibi yapıp, aslında tüketicinin eksik ve yanlış bilgilenmesine yolaçıyorlar, bilinçli davranmasını engelliyorlar.

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Trans yağ, maliyeti ucuzlatıyor, çabuk bozulmayı önlüyor.

Ama, sağlığı mahvediyor.

Kalp hastalıklarını, diyabeti, kanser riskini arttırdığı, kesin olarak biliniyor.

Trans yağ içeren gıda ürünlerini yetişkinlerden fazla çocuklar tüketiyor, alerjik hastalıklara, astıma, egzemaya sebep oluyor.

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Raf ömrünü uzatıyor.

İnsan ömrünü kısaltıyor.

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Ali Ekber'e sordum…

Bu etiket yasağının, mesela Avrupa'da örneği var mı?

Örneği yok, hatta tam tersine tüketiciyi daha da bilgilendirmek için, etiketlerin daha da ayrıntılı bilgi vermesini sağlıyorlar.

Etiket yasağı gelince ne olur?

Yüzde 1 trans yağ kullananlar bile, maliyeti düşürmek için yüzde 2 kullanmaya başlar, etiket yasağı trans yağ kullanımını arttırır.

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Gayet açık görüldüğü üzere, etiket yasağı tüketiciyi korumuyor.

Trans yağ kullanmamak için yatırım yapan, üretim şeklini değiştiren, işini düzgün yapan firmaları da korumuyor.

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Kimi koruyor?

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Ve belki de asıl şunu sormamız lazım…

Trans yağı gizleyen, koronaya şeffaf olabilir mi?

Bütün insanlığın canıyla uğraştığı şu günlerde bile, hâlâ kaşla göz arasında gıda etiketlerini sansürlemeye çalışan zihniyetin, turkuaz tabloda doğruları yansıtması mümkün mü?

Etikete bile sağlığımızla alakalı gerçekleri yazdırmayan, medyaya sağlığımızla alakalı gerçekleri yazdırır mı?