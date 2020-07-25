İl başkanı Tayyip Erdoğan, 1993 yılında “başkanlık sistemi özentinin sonucudur, Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2016 yılında “başkanlık sistemi bizim için gelenekseldir, buna karşı çıkanların genlerinde başkanlık sistemi yok ama, bizim genlerimizde başkanlık sistemi var” dedi.

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Belediye başkanı Tayyip Erdoğan, 1995 yılında “üçüncü köprü cinayettir, İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur, bölgede kalan akciğerlerimizin yok edilmesi demektir, bunu bekleyen bazı mahfillere rant alanları sağlama olayıdır” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, 2012 yılında “hani o cumhuriyet mitinglerinde cumhuriyetçiyiz diye yürüyenler var ya, işte üçüncü köprüye hep onlar karşı çıktı, bunlar istemezük familyasından, hem üçüncü köprüye karşı çıkıyor, hem utanmadan o köprüden geçiyor, niye geçiyorsun o köprüden, sandalla geçsene karşıya” dedi.

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İl başkanı Tayyip Erdoğan, 1991 yılında “Güneydoğu sorunu olarak adlandırılan sorun, aslında Kürt sorunudur” dedi.

Siyasi yasaklı Tayyip Erdoğan, 2002 yılında “Kürt sorunu var dersen, sorun olur, yok dersen, sorun ortadan kalkar, biz böyle bir sorun yok diyoruz” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, 2005 yılında “Kürt sorunu vardır, benim de sorunumdur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2015 yılında “ne Kürt sorunu yauv, kimse bize yutturmaya kalkmasın, yok böyle bir şey” dedi.

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İl başkanı Tayyip Erdoğan, 1990 yılında “onlar bizi AB'ye almamayı düşünüyor, biz de girmemeyi düşünüyoruz, bunların asıl adı Katolik Hıristiyan Devletler Birliği'dir” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, 2004 yılında “hedefimiz AB'ye tam üyelikti, hamdolsun başardık, hamdolsun bizim hükümetimize nasip oldu, bayramımız kutlu olsun, inşallah bu başarılarımız ilerde romanlarda yazılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2016 yılında “eyyy AB almayacaksanız söyleyin bilelim, hiç kusura bakmasınlar, biz AB'nin kapıkulu değiliz, sen yoluna, biz yolumuza” dedi.

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Başbakan Tayyip Erdoğan, 2014 yılında kanun çıkardı, termik santrallara baca filtresi takılması için beş yıl süre tanıdı.

Akp genel başkanı Tayyip Erdoğan, 2019 yılında kanun çıkardı, termik santrallara baca filtresi takılması için üç yıl süre daha tanıdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil, halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz” dedi, veto etti.

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Başbakan Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nu “kardeşim” diyerek, bakan yaptı, Akp genel başkanı yaptı, kendi yerine başbakan yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “bu malum zat Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyor, bunları niye anlatıyorum, kimin aslında ne olduğunu öğrenin diye anlatıyorum” dedi.

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Başbakan Tayyip Erdoğan “Lozan Antlaşması devletimizin tapusudur, inanç, cesaret ve fedakarlık zaferidir, diplomasi ve uluslararası hukuk alanında tescilidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar, zafer mi bu” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yıl izah etti, “Ayasofya'yı camiye çevirmenin faturası çok ağırdır, Ayasofya ibadete açılsın diyenler dünyayı tanımıyor, ben bir siyasi lider olarak, bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün izah etti, “gayretlerimiz neticesinde hamdolsun Ayasofya cami oldu” dedi.

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İyi ki Tayyip Erdoğan var da, Tayyip Erdoğan'ın istikametini düzeltiyor, yoksa Tayyip Erdoğan'ın istikametine kalsa yandık yani.