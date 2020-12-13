Yağmur duası

Diyanet işleri başkanlığında “vakit hesaplama müdürlüğü” var.

Astronomlar çalışıyor.

Namaz vakitlerini, oruç vakitlerini, dini günleri tespit ediyorlar.

Teleskopla gözlem yapıyorlar.

Sadece Türkiye'de değil, Güney Afrika'ya giderek, İsveç'e giderek, hilal gözlemleri yapıyorlar, ufuk çizgisini gözlemliyorlar.

Cami inşa edilirken, kıbleyi tespit ediyorlar.

Bilim olmazsa, doğru düzgün namaz bile kılamazsın.

Dünyadaki yerel saatlerle alakalı hesaplamalar yapıyorlar.

Diyanet'in resmi internet sayfasında, bu astronomlarımızın hesaplamalarıyla, saniyesi saniyesine, astronomik güneş doğuş, astronomik güneş batış saatleri yayınlanıyor, 100'den fazla ülkenin, 2.500'den fazla şehrin yerel saate göre namaz vakitleri yayınlanıyor.

Farzedelim, Japonya'da bir dağ köyüne gideceksiniz veya Arjantin'de bir sahil kasabasına gideceksiniz, tam olarak o köyün veya tam olarak o kasabanın namaz, iftar, sahur vaktini öğrenmek istiyorsunuz, ne yapacaksınız? Diyanet'in internet sitesine mesaj atıyorsunuz, astronomlar hesaplıyor, size saniyesi saniyesine cevap veriyorlar.

Evlerimize, genellikle mutfaklarımıza astığımız duvar takvimlerindeki namaz vakitlerini, işte bu astronomlar hesaplıyor.

Farzedelim, beş yıl sonra uluslararası futbol şampiyonası düzenleyeceksiniz, o tarihe ramazan bayramı veya kurban bayramı denk gelip gelmediğini merak ettiniz? Ya da ne bileyim, turistik bir ilçenin belediye başkanısınız, önümüzdeki beş yıl boyunca yaz sezonlarına hangi dini günler denk gelecek, merak ettiniz?

Diyanet'e soruyorsunuz, astronomlar hesaplıyor, önce din işleri yüksek kurulu'na, sonra Kandilli Rasathanesi'ne sunuluyor, iki kurum hesaplar üzerinde mutabık kalırsa, başvuru sahibine cevap veriliyor.

Diyanet'in kendisine ait rasathane kurma projesi var.

Biliminsanlarıyla yapılan toplantılar neticesinde iki adres üzerinde yoğunlaşılıyor, Toroslar'a veya Gerede'ye inşa etmeyi düşünüyorlar.

Diyanet astronomları “atmosfer fiziği” araştırması yapmak üzere, devlet bursuyla, İngiltere'ye Norveç'e gönderiliyor.

Eğitim için NASA'ya gönderilen diyanet astronomu bile var.

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E, hal böyleyken…

Meteoroloji'nin bütün yurtta sağanak yağış gösterdiği gün, Diyanet'in bütün yurtta yağmur duasına çıkması nedir?

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Astronomi bilimine bu kadar yakın bir kurumun, meteoroloji biliminden bu kadar habersiz olması mümkün mü?

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Cami avlularında gıybet yapmak için… “Bakın Chp'li belediyeler geldi, memleket kurudu, bizim sayemizde yağmur yağdı” demek için mi?

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Bilimsel gerçeklere rağmen, mütedeyyin insanlarımızın dini duygularını böylesine alet etmek, Allah ile aldatmak değil midir?

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Aşı siparişinde geç kalan sayın hükümetimizin vizyon kuraklığını örtbas etmek için, koronaya karşı muska projeniz de var mı?