12 AB ülkesi, sınıra duvar örmek için Brüksel’den para istiyor

Yunanistan, Avusturya, Polonya ve Macaristan dahil olmak üzere 12 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, göçmenlere karşı AB sınırlarına duvar inşa etmek için Brüksel’den para istedi.

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Yunanistan'da bugün ulusal medyada yer alan haberde Avrupa'ya göçmen geçişlerini engellemek isteyen AB ülkeleri çareyi sınıra duvar ve çelik çit inşasında aradığı belirtildi. Bu doğrultuda AB'den finansman talep edildi.

12 ÜLKENİN BAKANI MEKTUP YAZDI

12 AB ülkesinin içişleri bakanları yazdıkları mektupta, “Doğal bir bariyer, etkili bir sınır koruma önlemi gibi görünüyor ve sadece ön saflardaki ülkelerin değil, tüm AB'nin çıkarlarına hizmet ediyor” ifadelerini kullandı. Geçen hafta Perşembe günü Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margarita Schoinas ve İçişleri Komiseri Elva Johansson'a gönderilen mektupta, sürdürülen “AB sınırları gözetiminin yasadışı geçiş girişimlerini engellemediği” belirtildi.

GÖÇMENLERE KARŞI AB SINIRLARINA DUVAR ÖRÜLECEK

Göçmenlere karşı AB sınırlarına duvar örülmesini savunan Avusturya, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Litvanya ve Litvanya, Polonya ve Slovakya bakanları, “Bu meşru önlem, Avrupa bütçesinde ek ve yeterli finansmana tabi olmalıdır” ifadelerini kullandılar.

Bakanların mektubunda ayırca, “Hiçbir üçüncü ülke, siyasi baskı uygulamak ve AB veya üye devletlere şantaj yapmak veya Afganistan'daki mevcut durumdan yararlanmak için sığınma sistemimizi kullanamaz” ifadeleri dikkat çekti. AB İçişleri Komiseri Elva Johansson, AB ülkelerinin sınırlarına duvar inşa etme hakkı olduğunu söyledi. Sınırlara duvar inşasına karşı olmadığını belirten Johansson, “Fakat sınırlı olan Avrupa kaynaklarının, aynı zamanda önemli olan diğer şeyler yerine sınıra çit inşasını finanse etmek için kullanılıp kullanılmaması gerektiği başka bir konu” yorumunda bulundu.

Avrupa içinde sınırlara duvar ve çelik çit inşaları ise sürüyor. Polonya da, tıpkı Litvanya gibi, Belarus sınırının bir kısmına dikenli tel çitler inşa etmeye başlarken, Macaristan, 2015 göç krizi sırasında Sırbistan sınırına benzer şekilde çit dikmişti. Avrupa Komisyonu geçen Ağustos ayında yaptığı oylamada Litvanya ve Beyaz Rusya arasındaki sınıra çit inşa edilmesi lehinde oy kullanmıştı. Ancak projenin AB fonları tarafından finanse edilmeyeceğini kaydedilmişti.