2 bin göçmen çocuk donma tehlikesiyle karşı karşıya

Yunanistan'da son 48 saatte şiddetini arttıran Medea kar fırtınası nedeniyle ülkede hayat felç oldu.

Midilli Adası'ndaki Kara Tepe göçmen kampında kalan yaklaşık 9 bin mülteci arasındaki 2000 bin çocuğun bir metreye yaklaşan kar altında donma tehlikesi ile karşı karşı kaldığı belirtilerek STK'lar tarafından dünyaya yardım çağrısı yapıldı.



Göçmenler Midilli'deki Başpiskoposluk binasının bahçe demirlerine Yunanca yazılı “MESİH KARA TEPEDE YENİDEN ÇARMIHA GERİLDİ” ve Midilli Belediyesi'nin bahçe korkuluklarına “KARA TEPE’DE 2 BİN ÇOCUK DONUYOR” pankartları asarak yardım istedi.