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2 bin göçmen çocuk donma tehlikesiyle karşı karşıya

Yunanistan’da, son 12 yılın en soğuk kışında ölenlerin sayısı 4’e ulaşırken, Medea kar fırtınası nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Midilli’deki Kara Tepe göçmen kampındaki çadırlarda kalan 2 bin çocuk donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 12:08, 17/02/2021
Haberler Dünya
2 bin göçmen çocuk donma tehlikesiyle karşı karşıya

Yunanistan'da son 48 saatte şiddetini arttıran Medea kar fırtınası nedeniyle ülkede hayat felç oldu.

Midilli Adası'ndaki Kara Tepe göçmen kampında kalan yaklaşık 9 bin mülteci arasındaki 2000 bin çocuğun  bir metreye yaklaşan kar altında donma tehlikesi ile karşı karşı kaldığı belirtilerek STK'lar tarafından dünyaya yardım çağrısı yapıldı.

STK’lar bölgede yaşanan insanlık dramına karşı Midilli Belediyesi’nin korkuluklarına, “Kara Tepe’de 2 bin çocuk donuyor” yazılı pankartlar astı. 

Göçmenler Midilli'deki Başpiskoposluk binasının bahçe demirlerine Yunanca yazılı “MESİH KARA TEPEDE YENİDEN ÇARMIHA GERİLDİ” ve Midilli Belediyesi'nin bahçe korkuluklarına “KARA TEPE’DE 2 BİN ÇOCUK DONUYOR” pankartları asarak yardım istedi.

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Çocuk elektrik kesintisi Yunanca Yunanistan