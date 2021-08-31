20 yıllık operasyon bitti: Son ABD askeri ayrıldı

ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrasında başlattığı Afganistan görevi bugün resmen sona erdi. ABD Başkanı Biden askerleri tebrik ederken, yeşil gece görüş gözlüğünün vizöründe görülen Tümgeneral Chris Donahue, ülkeden ayrılan son ABD askeri oldu.

Sozcu.com.tr

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El-Kaide’nin 11 Eylül 2001’de ABD’ye düzenlediği saldırıdan sonra Washington önderliğindeki batılı güçlerin Afganistan operasyonunda sona gelindi. 20 yıldır ülkede olan fakat çok düzensiz ve kaotik bir tahliye süreciyle tepki çeken ABD’nin son askeri de bugün ülkeden ayrıldı.

Uluslararası ajansların servis ettiği haber ve fotoğraflarda ABD’nin 82’nci Hava İndirme Tümeni’nin lideri Tümgeneral Chris Donahue ülkeden ayrılırken görülüyor. Gece görüş kamerasının vizöründen bulanık ve yeşil olarak görülen Donahue, askerlerine bir mesaj da yayınladı. Kabil saatiyle 23:59’da bir mesaj gönderen Donahue, “İşi güzel yaptık, hepinizle gurur duyuyorum” açıklamasını yaptı.

Donahue’nun tek başına ayrılması ise ülkede alay konusu oldu. ABD’nin ayrılma sürecinin çok sancılı ve kaotik olduğunu söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları Donahue’nun bu şekilde ayrılması ile ilgili, “ABD’nin aşağılandığı ve şiddetin ayyuka çıktığı tahliye sürecinin sembolü oldu” yorumları yapıldı.

TALİBAN HAVAYA ATEŞ AÇARAK KUTLADI

ABD’nin Afganistan’daki son askeri personelinin tahliyesini tamamlamasından sonra dün gece yarısı Kabil havalimanının kontrolünü ele geçiren Taliban havaya ateş açarak kutlama yaptılar.

ABD’nin ülkedeki son birliklerinin dün gece yarısına dakikalar kala bölgeden tahliye etmesinden sonra Taliban militanlarının Kabil havalimanına girdiğini gösteren görüntüler, ABD ve koalisyon güçlerinin Afganistan’dan acele ve küçük düşürücü biçimdeki ayrılışlarına noktayı koymuş oldu.

Al Jazeera TV’nin haberine göre Taliban sözcüsü Qari Yusuf, “Son ABD askeri de Kabil havalimanını terk etti ve vatanımız tam bağımsızlığını kazandı” dedi.

ABD ve müttefik ülkelerin son iki haftada gerçekleştirdikleri büyük çaplı hava operasyonuyla Kabil’den 122,000’den fazla kişi tahliye edildi. Fakat Batılı ülkelere yardım etmiş ve bu yüzden Taliban’ın hedef alabileceği on binlerce Afgan hâlâ Kabil’deki çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor.

ABD tarihinin en uzun savaşı olan Afganistan savaşında yaklaşık 2,500 ABD askeri ve tahminen 240,000 Afgan yaşamını yitirdi ve 2 trilyon dolar civarında bir mali kayıp meydana geldi.

47 BİN AFGAN SİVİL ÖLDÜ

ABD’de Brown Üniversitesi’nin “Savaşın Maliyetleri” projesindeki tahminlere göre ABD, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcadı. 2001 yılından bu yana 47 bin 245 Afgan sivilin öldürüldüğü, milyonlarca kişinin de yerinden edilerek Pakistan, İran ve Avrupa’ya kaçtığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 2001 yılından bu yana Afganistan’da 2 bin 442 ABD askeri öldürülürken, 20 bin 666 asker de yaralandı. NATO birliklerinden ise bin 144 personel hayatını kaybetti.

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