22.5 yıl ceza alan Derek Chauvin suçunu itiraf etti

ABD'de siyahi George Floyd'u öldürdükten sonra 22.5 yıl hapis cezası alan eski polis memuru Derek Chauvin, federal mahkemede Floyd'un ölümüyle ilgili yönetilen suçlamaları kabul etti.

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ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin, bugün federal mahkemeye çıkarıldı.

Savcılarla yaptığı bir anlaşmayla savunmasını “suçlu” olarak değiştirip yargılanma hakkından feragat etmek için Minnesota’daki ABD Bölge Mahkemesi’ne turuncu mahkum elbisesiyle çıkan 45 yaşındaki Chauvin, Floyd’un medeni haklarını ihlal etmek ve bir davayı engellemekle ilgili federal suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Hakimin Floyd’u kasıtlı olarak anayasal bir haktan mahrum edip etmediğini ve Floyd baygın haldeyken bile dizini boynuna koyduğu yönündeki sorusuna Chauvin, “Doğru” şeklinde yanıt verdi.

Chauvin’in itirafının, hapis süresini 2 yıl uzatması bekleniyor. Yargıç Paul Magnuson ise ceza için henüz bir tarih belirlemezken, daha sonraki bir tarihte ceza duruşması düzenleyeceğini söyledi.

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