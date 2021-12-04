3 milyon kişi katılıyordu! Omicron dev kutlamayı iptal ettirdi

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki dünyaca ünlü Copacabana Plajı’ndaki yılbaşı kutlaması bu sene Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle iptal edildi. Kutlamalara yaklaşık 3 milyon kişi katılıyordu...

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Brezilya'da geçtiğimiz günlerde Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un 2 kişide tespit edilmesinin ardından Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes dünyaca ünlü Copacabana Plajı'ndaki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

İPTAL EDİLDİ

Paes, Covid-19 salgının devam etmesi ve yeni mutasyonlar nedeniyle Copacabana Plajı'nda her yıl gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı dünyaca ünlü yılbaşı kutlamalarının bu sene de iptal edildiğini duyurdu.

“BİLİME SAYGU DUYUYORUZ”

Paes, kararı üzüntüyle aldıklarını aktararak, sağlık otoritelerinin güvenli görmediği etkinlikleri organize edemeyeceklerini bildirdi. “Bilime saygı duyuyoruz” ifadelerini kullanan Paes, şehirdeki ve eyaletteki bilimsel komitelerin arasında etkinliğin yapılması konusunda görüş farklılıkları bulunduğunu ancak en kısıtlayıcı olan görüşe uyacaklarını belirtti.

Önümüzdeki yıl yapılacak olan kutlamada görüşmeyi umduğunu söyleyen Paes, “Bunu özleyeceğiz ama önemli olan aşılamaya ve hayat kurtarmaya devam etmemiz” dedi.

LATİN AMERİKA'DA İLK OMİCRON VAKASI BREZİLYA'DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) tarafından 1 Aralık'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan Sao Paulo’ya gelen Brezilyalı bir çiftte Omicron mutasyonunun tespit edildiği duyurulmuştu.

Söz konusu vakalar Latin Amerika’daki teyit edilen ilk Omicron vakaları olarak kayıtlara geçmişti.

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