3 yaşındaki çocukta Omicron mutasyonu tespit edildi

Hindistan’da 3 yaşındaki bir çocukta Covid-19’un Omicron mutasyonu tespit edildi.

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Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Hindistan'da bir çocukta tespit edildi. Maharaştra eyaletinde 3 yaşındaki çocukta tespit edilen mutasyonun ülkede ilk çocuk vaka olduğu aktarıldı.

Yetkililer, ülkedeki toplam Omicron vaka sayısının 7 yeni vakanın tespit edilmesi ile 32'ye yükseldiğini açıklarken, vakaların hafif semptomları olduğunu ifade etti.

Ulusal Viroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bugün tespit edilen 7 vakanın 3'ünün yakın zamanda Tanzanya, İngiltere ve Güney Afrika seyahat geçmişi olduğu ifade edildi. Enstitü, 7 vakadan 4'ünün tamamen aşılı olduğunu aktardı.

Hindistan'da salgının başından bu yana 34 milyon 674 bin 744 kişide Covid-19 tespit edilirken, 474 bin 735 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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