50 yıl sonra uçak enkazından mücevher kutusu bulan dağcıya ödül verildi

2013 yılında Avrupa'nın en yüksek noktası olan Mont Blanc'de düşen bir uçağın enkazından değerli mücevherlerle dolu bir kutu bulan Fransız dağcıya 8 yıl sonra ödülü verildi.

Sozcu.com.tr

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Fransa’daki Mont Blanc dağındaki bir buzulda 50 yıl önce bir Hint uçağında bulunan metal bir kutuda zümrüt, yakut ve safirden oluşan değerli taşlar keşfedildi. Fransız bir dağcı tarafından 2013 yılında bulunan değerli madenlerin, 50 yıl kadar önce ıssız araziye düşen bir Hint uçağında bulunan metal bir kutunun içinde saklandığı belirlendi.

Dağcının Mont Blanc’da bulduğu yüzlerce değerli taşın sahibi tespit edilemeyince yetkililer, taşların yarısını dağcıya verme kararı aldı. İsmi açıklanmayan dağcıya, yaklaşık 150 bin euro değerinde mücevher verildiği belirtiliyor.

DÜŞEN İKİ UÇAKTAN BİRİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Chamonix belediye başkanı Eric Fournier, “Taşlar bu hafta her biri yaklaşık 150 bir euro değerinde iki parçaya bölündü ve paylaştırıldı” dedi.

Yetkililer, bu kutunun 1950 ve 1966 yıllarında Mont Blanc’da düşen iki Hindistan uçağından bir yolcuya ait olduğu düşünerek taşların sahibinin bir yakınını aramaya koyuldu. Ancak taşların sahibinin Hindistan’daki ailesi bulunamayınca yeni bir karar alındı. Hindistan Havayolları’na ait bir uçak 1950’de Mont Blanc’a çarparak düşmüş, 48 kişi ölmüştü. Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu firmasına ait ikinci bir uçak da 1966’da 117 yolcusuyla yine Mont Blanc’da düşmüştü. Yetkililer, taşların Mumbai-New York seferini yapan ikinci uçaktaki bir yolcuya ait olduğunu düşünüyor. İki kazadan sonra, bölgede hâlâ insan kalıntıları ve valizler bulunuyor.

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