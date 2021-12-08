54 milyar dolarlık Bitcoin davası sonuçlandı

Bitcoin'in mucidi olduğunu iddia eden Craig Wright, 54 milyar dolarlık davayı kazandı.

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Bitcoin’in mucidi olduğunu iddia eden Avustralyalı bilgisayar mühendisi Craig Wright, Florida mahkemesinde devam eden bir davanın sonucunda, milyarlarca dolar ödemekten kurtuldu.

Jüri, 54 milyar dolar değerindeki bitcoinin yarısının Wright’ın eski iş ortağı Dave Kleiman’ın varislerine ait olduğu iddiasını reddetti.

Öte yandan Jüri üyeleri Wright’ın dolandırıcı olmadığı sonucuna varmış olsa da eski ortağı ile ortak girişimleri olan ‘W&K Information Defence Research LLC’yi yani Kleiman tarafını 100 milyon dolarlık fikri mülkiyet hakkı ile ödüllendirdi.

“KRİPTO PARADAN DİJİTAL PARAYA HER ŞEYİ OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Euronews’te yer alan habere göre, Wright yayınladığı mesajında, “Bu çok iyi bir sonuç oldu ve haklılığımın tescil edildiğini hissediyorum. Ancak daha verilecek çok mücadele var. Kripto paradan dijital paraya her şeyi olması gerektiği gibi değiştireceğiz” dedi.

Ekim 2008’de yayınlanan ve bitcoine dönüşecek şeyin çerçevesini açıklayan “Bitcoin: Merkezi Olmayan Elektronik Nakit Sistemi” adlı teknik inceleme, ‘Satoshi Nakamoto’ takma adıyla yayınlanmıştı.

Sonrasında ise bu takma adla 1,1 milyon bitcoin üretildi. Şu ana kadar bu bitcoinlerin hiçbiri harcanmadı.

Wright, 2016 yılında bu takma ismin kendine ait olduğunu duyurmuş ancak Nakamoto olduğunu şüpheye yer bırakmayacak kanıtlarla henüz destekleyebilmiş değil.

Kleiman’ın ailesi, Dave ile Craigh’in arkadaş ve iş ortağı olduklarını, ancak Criaig Wright’ın bitcoini yaratma fikrini Kleiman’dan çaldığını iddia etmişti.

W&K ve Kleiman ailesinin avukatları yaptıkları açıklamada, jürinin kendi taraflarına 100 milyon dolarlık fikri mülkiyet hakkı vermesi konusunda da “Dave’in yaratılmasına yardım ettiği şeyden adil payımızı almaktan ötürü son derece memnunuz” denildi.

Dave Kleiman Nisan 2013’te hayatını kaybetmişti.

Londra’ya taşınmış olan Avustralya doğumlu Craig Wright, burada da 16 yazılım geliştiricisine, sahip olduğunu iddia ettiği şu anda yaklaşık 5,4 milyar dolar değerinde olan yaklaşık 111 bin bitcoini almak için dava açtı.

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