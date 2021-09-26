60 milyon seçmen oy kullandı! Almanya’da yeni dönem

Almanya'daki seçimlerde oy verme işlemi 18.00’de sona erdi. İlk sonuçlara göre SPD, yüzde 26 ile birinci parti olurken, CDU/CSU yüzde 24’te kaldı. Yeni başbakanın SPD lideri Olaf Scholz'un olması bekleniyor. Yeşiller yüzde 14.5 ile üçüncü, Liberaller yüzde 12 ile dengeleyici oldu.

Ali GÜLEN

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Almanya seçimini yaptı. Mektupla gönderilen ve sandığa atılan oylar sayılmaya başladı. 16 yıllık başbakanlığın ardından artık aday olmayan Merkel'den sonraki yönetimi belirleyen seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci parti oldu.

Oyların yaklaşık yüzde 26'sını alan SPD, hükümeti kurma görevini üstlenebilecek. SPD, CDU/CSU ile hükümeti kurabiliyor. SPD, Yeşiller ve Liberaller ile de hükümeti kurarken, SPD- Yeşil- Sol Parti, hükümeti kurmaya yetmiyor. Meclis ilk hesaplamalara göre 721 sandalyeli oldu. Böylece SPD lideri Olaf Scholz'a başbakanlık yolu açıldı.

CDU lideri Armin Laschet, eğer SPD hükümeti kuramazsa ‘Yeşiller’ ve ‘Libareller’i yanına alıp iktidara gelebilecek. Bu sonuçlarda gece boyunca küçük değişiklikler olması bekleniyor.

LASCHET AÇIK OY VERDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Oyunu Aachen kentinde kullanan CDU lideri Armin Laschet, oy pusulasını içeri doğru katlamadı ve verdiği oyu göstererek sandığa attı. Alman seçim yasasının 56’ncı maddesine göre, seçim kurulu bunu reddetmek zorunda. Konuyu değerlendiren Seçim Kurulu Başkanlığı, “Yanlışlıkla oy pusulasının ters katlanması ve bu şekilde sandığa atılması hukuki bir sonuç doğurmaz” açıklaması yaptı.

MERKEL'İN PARTİSİ ÇOK KAYBETTİ

1.5 milyonu Türk kökenli 60.4 milyon seçmen kararını verirken, sandıklar saat 18.00'de kapandı. Seçimlerde 40'ı seçilebilecek yerlerde, 100'e yakın Türk aday da vardı.

Yurt dışında yaşayan 3.4 milyon Almandan sadece 127 bini oy kullanmak için başvurdu. Seçimler öncesi corona gündeme damgasını vurdu. Yaz aylarında yapılan anketler, aradan aylar geçtikçe hızla değişti. 16 yıl iktidarda olan CDU/CSU, yüzde 30'lardan 20'lere kadar geriledi. Ancak son bir haftada CDU oylarını artırdı.

2017 seçimlerinden sonra yine ‘büyük koalisyon’ denilen CDU/CSU ile SPD ortaklığı ile hükümet kurulmuştu. Irkçı parti AfD oy kaybetti ve yüzde 10'a düştü. Aşırı sol da oy kaybetti.

CORONA YARDIMI SPD'YE YARADI

Corona krizini de yöneten bu hükümet, özellikle zordaki sektörlere, küçük işletmelere, sanatçılara, esnafa ve ailelere verdiği mali destekle ön plana çıktı. Bu nedenle hükümetin Maliye Bakanı SPD'li Olaf Scholz'un yıldızı parladı. Scholz'un başbakan seçileceğine Almanlar'ın birçoğu seçimlerden haftalar önce inanmaya başlamıştı.

“ÇOK HEYECANLIYIM”

Potsdam'da oyunu kullanan Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock, anketlerden daha yüksek oy almayı umduklarını söyledi. Baerbock, “Bütün Avrupa ve Almanya bu sonuçları bekliyor. Umarım iyi bir çıkış yakalayabiliriz ve benim için heyecan verici bir gün” dedi.