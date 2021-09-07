8 kişiye corona virüsü bulaştırdı… Mahkemeden 5 yıl hapis cezası

Corona virüsüyle mücadele uyguladığı sıkı yöntemlerle bilinen Vietnam'da salgın kısıtlamalarını ihlal eden bir kişi, 'tehlikeli bulaşıcı hastalıkları yayma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde 4.5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ülkeler aşılama kampanyalarının yanı sıra salgının hızını yavaşlatabilmek için kısıtlamalar uygulamaktan geri kalmıyor. Bu kısıtlamaları delen kişiler ağır cezalarla karşılaşabiliyor. Bunun son örneği Vietnam’da yaşandı.

HASTALARDAN BİRİ CAN VERDİ



Guardian’ın haberine göre 28 yaşındaki Le Van Tri, Ho Chi Minh City’den Ca Mau’ya dönüşte 21 günlük zorunlu karantina kurallarını ihlal etti. Tri, 8 kişiye virüs bulaştırırken, bu kişilerden biri hastanede gördüğü bir aylık tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Hakkında dava açılan Tri, ‘tehlikle bulaşıcı hastalıkları yayma’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Ca Mau’da görülen davada suçlu bulunan Tri’ye 5 yıl hapis cezası verildi.

SINIR KONTROLÜ, TOPLU TEST VE KARANTİNA



Vietnam, corona virüsüyle mücadele sıkı sınır kontrolleri, toplu testler, karantina ve temaslı kişilerin yakından izlemesi gibi yöntemleri uygulamasıyla biliniyor. Salgın başından bu yana 536 bin vaka görülen ülkede 13 bin 385 kişi hayatını kaybetti.

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