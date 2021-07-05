8 milyon Euro’yla kaçan Türk kızı Yasemin bulunamıyor

Paraları bankaya koymak yerine çöp torbalarına doldurup çöp arabasıyla dışarı çıkaran ve sahte plakalı bir araçla kaçıran Yasemin Gündoğan’ın yakın çevresi, Alman medyasına genç kızı anlattı.

Yasemin'in, yabancıların çok olduğu bir yerde büyüdüğünü ve her zaman, lüks yaşam meraklısı olduğunu söyleyen yakınları, bu durumun en çok ailesini rahatsız ettiğini anlattı.



BU İŞİ BABASI BULMUŞ

Anne- babası ayrı olan Yasemin, 2014'ten beri çok sayıda suç olayına karışan bir çetenin yönettiği nargilecide çalışıyormuş. Yasemin'i şu anki işine ise, aynı firmada şoförlük yapan babası sokmuş.

Babasının da başını yakıp kaçan Yasemin'in, nargilecide çalıştığı sırada tanıştığı kişilerle birlikte bu soygunu yaptığı, ya da onlar tarafından tehdit edilerek bu işe sokulduğu iddiaları da var.

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