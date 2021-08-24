AB, Afganistan’a yardımları 4 katına çıkarıyor

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afganistan'a yapılacak insanı yardımın 50 milyon euro'dan 200 milyon euro'ya çıkarılacağını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afganların son durumuyla ilgili Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Leyen, AB’nin Afganlar için “ülke içinde ve dışında” yaptığı insani yardımın miktarının 50 milyondan 200 milyon euro’ya çıkarılacağına ilişkin karar alındığını duyurdu.

Leyen, açıklamanın, video konferansla düzenlenecek G 7 Zirvesi’nde yapılacağını açıkladı.

TALİBAN’IN ELİNE GEÇER Mİ?

AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari de günlük basın toplantısında bu paranın Taliban’ın eline geçmesinin nasın engelleneceği üzerine yöneltilen soruya, “İnsani yardım, hükümetler ya da silahlı gruplar üzerinden yapılmıyor. Kar amacı gütmeyen organizasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve açıkça BM üzerinden gidiyor.” yanıtını verdi.

Sözcü, “Elbette uluslararası ortaklarımızla sözleşmeye dayalı bir ilişkimiz var. Bu çok sağlam bir ilişki. Paranın somut olarak nasıl kullanıldığını çok yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.