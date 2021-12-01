AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Zorunlu aşıyı düşünme vakti geldi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aşıları zorunlu kılmayı tartışmaya açmasının vaktinin geldiğini söyledi.

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte bu önlemlerin gerekli olduğunu belirtti ve “Bir yanda virüs ve varyantları, diğer yanda aşılarımız ve hatırlatma dozlarımız var ve ben ikincisinin kazanmasını istiyorum” dedi.

Komisyon Başkanı “herkesin, her bir kişinin aşılanmayabileceğini” kabul ederken, “Büyük çoğunluk aşılanabilir” diye konuştu.

“ORTAK BİR YAKLAŞIM GEREKİYOR”

Von der Leyen “Bu nedenle, Avrupa Birliği’nde aşıyı nasıl teşvik edebileceğimizi tartışmanın ve potansiyel olarak zorunlu aşılamayı düşünmenin anlaşılır ve uygun olduğunu düşünüyorum. Tartışmamız gerekiyor, ortak bir yaklaşım gerekiyor ama bir tartışma başlatılmalı” dedi.

DSÖ’DEN AÇIKLAMA

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tetros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin hakim Delta varyantını durduramamaları halinde, Omicron varyantını da durduramayacağını söyledi.

Ghebreyesus “Yaşamları kurtarmak için elimizde mevcut araçları kullanmamız gerek. Bunu yaparsak, Omicron varyantından da yaşamları kurtarabiliriz” dedi ve “Pandemiyi durdurmak şans değil, tercih meselesidir” diye de ekledi.

DSÖ, seyahat yasaklarının yeni varyantı durdurmayacağını, aksine “yaşamlara ve geçim kaynaklarına zarar vereceğini” söylüyor. Bunun yerine, yolcuların daha iyi kontrol edilmesi, yolculuk öncesi ve sonrası test ile belirtilerin değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.

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