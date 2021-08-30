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ABD, Afganistan’daki tahliye sayısını açıkladı

ABD'nin son 24 saatte Afganistan'dan yaklaşık bin 200 kişiyi daha tahliye etmesiyle 14 Ağustos'tan bu yana tahliye edilenlerin sayısı 116 bin 700'e yükseldi.

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ABD, Afganistan’daki tahliye sayısını açıkladı

ABD, Afganistan’dan tahliye operasyonlarını sürdürüyor. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Afganistan’ın başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan yaklaşık bin 200 kişiyi daha tahliye etti.

Operasyon kapsamında ABD tarafından 26 askeri uçuş ile yaklaşık bin 200, 2 koalisyon uçuşuyla ise 50 kişi tahliye edildi. Son operasyonlarla birlikte ABD yönetimi 14 Ağustos’tan bu yana yaklaşık 116 bin 700 kişiyi Afganistan’dan çıkarırken, Temmuz ayının sonundan bu yana ise yaklaşık 122 bin 300 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

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