ABD Başkanı Biden, yeni coronayla mücadele planını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada corona virüsü salgınıyla mücadele için kış planını açıkladı. Plan kapsamında gelecek günlerde pandeminin başlangıcında olduğu gibi kapanma ve karantina olmayacağına dikkat çeken Biden, bunun yerine ülke genelinde aşılamanın ve takviye dozların arttırılmasına odaklanılacağını söyledi.

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ABD Başkanı Biden, ailelerin bir arada aşılanabilmesi için yeni aşılama merkezleri açılacağını, çocukların evde karantinada kalmasını önlemek ve okula gitmeyi sürdürmelerini sağlamak için önlemler alınacağını, evde yapılan bedava Covid-19 testlerinin sigorta şirketleri tarafından karşılanacağını ve sigortasızlar için de kamu sağlığı merkezlerinde ve diğer noktalarda bedava test verileceğini açıkladı.

Biden ayrıca vakaların arttığı bölgelerdeki sağlık personelinin sayısının arttırılacağını, dünyanın geri kalanını aşılama çabalarının arttırılacağını, ABD'ye gelenlere yönelik uluslararası seyahat kurallarının sıkılaştırılacağını belirtti.

Biden, ‘‘Mevcut federal aşı zorunlulukları mahkeme tarafından incelenirken bu plan, bu zorunlulukları genişletmiyor ya da arttırmıyor. Bu tüm Amerikalılar'ın üstünde uzlaşabileceği bir plan. Bu bizi birleştirecek bir plan; bölecek bir plan değil'' dedi.

“OMİCRON KAYGIYA NEDEN OLUYOR, PANİĞE DEĞİL”

‘‘Bu kış mevsimine geçen kış olduğundan çok daha güçlü giriyoruz'' diye Biden henüz Omicron varyantından ABD'de iki vaka görüldüğünü belirtti ve Omicron'un kaygıya neden olduğunu ancak paniğe neden olmaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin dünyanın en iyi aşılarına, ilaçlarına ve bilim insanlarına sahip olduğunu söyleyen Biden, ‘‘Bu varyantla bilimle ve hızla mücadele edeceğiz, kaos ve kafa karışıklığıyla değil'' diye konuştu.

Geçen Noel'de ABD’li yetişkinlerin yüzde 1'inden azının aşılı olduğunu, çocukların risk altında bulunduğunu, okulların kapalı kaldığını hatırlatan Biden, bu Noel'de ise yetişkinlerin yüzde 72'sinin aşılandığına, 5 yaş ve üstü çocuklar için güvenli ve etkili aşılar olduğuna, okulların ise yüzde 99'unun açıldığına dikkat çekti.

Biden, ‘‘Ancak uzmanlar gelecek haftalarda vakaların artacağını söylüyor. Buna hazırlıklı olmalıyız'' uyarısında bulundu.

Biden kış planı kapsamında aşılama ve takviye dozların yapılmasının hızlandırılacağını, bunun için aile üyelerinin tamamının bir arada aşı olabileceği merkezler kurulacağını, devlet çalışanlarına takviye dozlarını olmaları için işyerleri tarafından izin verileceğini kaydetti.

Biden, yönetiminin yeni varyantlar nedeniyle ihtiyaç olması halinde Pfizer, Moderna ve Johnson&Johnson ile yeni aşılar ve güçlendirici dozlar geliştirmeleri için acil durum çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

Biden, 5 yaşın altındaki çocukların aşılanmasına başlanması konusunda ‘‘Kestirme yoldan gitmeyeceğiz ancak Gıda ve İlaç Dairesi'nin bunu güvenli ve hızlı şekilde yapması için yetkim dahilindeki her şeyi yapacağım'' ifadelerini kullandı.

“OKULLARDA TEST UYGULAMASI YAYGINLAŞACAK”

Biden okullarda testlerin yaygınlaştırılacağını ve bu sayede bir vaka görüldüğünde çevresindekilerin karantinaya alınması uygulamasının kalkacağını kaydetti.

Evde test yapılması için sekiz ayrı seçenek olduğunu belirten Biden, özel sigorta şirketlerinin gelecek aydan itibaren test bedelini ödeyeceğini, özel sigortası olmayanların ise binlerce sağlık merkezinden bedava test alabileceklerini belirtti.

“VAKA ARTIŞIYLA MÜCADELEDE EKİPLER ARTIRILACAK”

Biden, vaka artışıyla mücadelede mevcut 20 ekibin sayısının üç katına çıkartılacağını belirtti ve monoklonal antikor tedavilerinin yaygınlaştırılacağını, yeni ilaçların da yolda olduğunu kaydetti.

“200 MİLYON DOZ AŞI DAHA GÖNDERİLECEK”

Dünyanın geri kalanının aşılanmasının önemine dikkat çeken Biden, ABD'nin Güney Afrika dahil ülkelere, dünyadaki tüm ülkelerin yolladığının toplamından daha fazla bedava aşı gönderdiğini söyledi.

Biden gelecek 100 günde 200 milyon doz aşının daha gelişmemiş ülkelere gönderileceğini kaydetti; ‘‘Bu sadece ahlaki bir yükümlülük değil, Amerikalılar'ı korumanın da bir yolu'' diye konuştu.

SEYAHAT ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILIYOR

Biden yeni seyahat önlemleri kapsamında ABD'ye giriş yapmadan önce en fazla üç gün öncesine kadar negatif test sonucu gösterilmesi koşulunun 1 günle sınırlandırıldığını kaydetti.

Biden, uluslararası ve yurtiçi seyahatlerde uçak, tren ve diğer toplu taşıma araçlarında kış ayları boyunca maske zorunluluğunun geri geldiğini bildirdi.

ABD’DE ÜÇÜNCÜ OMİCRON VAKASI

ABD'de California ve Minnesota'nın ardından üçüncü Omicron varyantı vakası Colorado'da görüldü.

Varyanta yakalanan kişinin yakın zamanda Güney Afrika'ya seyahat ettiği, tam aşılı olduğu ve hastalık semptomlarını hafif geçirdiği belirtildi.

Minnesota'da görülen vaka ise uzmanlara göre topluluk içinde bulaştığı bilinen ilk vaka oldu. Minnesota kamu sağlığı merkezi vakanın New York'a seyahat eden ve Javits Merkezi'nde bir konferansa katılan tam aşılı bir kişi olduğunu bildirdi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, temas takip sistemini faaliyete geçirdiklerini ve varyantın yayılmasının önlenmesi için konferansa katılanlarla temas kurulduğunu bildirdi.

Minnesota sağlık yetkilileri hastanın 22 Kasım'da hafif semptomlar yaşadığını, 24 Kasım'da Covid-19 testi yaptırdığını ve semptomlarının sona erdiğini bildirdi.

Minnesota Valisi Tim Walz, haberin kaygı verici olduğunu ancak sürpriz olmadığını söyledi.

ABD'de nüfus genelinin yüzde 58,9'u yani 196 milyon kişi tam aşılanmış durumda. Dünyanın varlıklı ülkeleri arasında ABD aşı oranı açısından en geride. ABD'de 786 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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