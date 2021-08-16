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ABD Başkanı Biden’dan Afganistan açıklaması

Afganistan'daki durumla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Risklerin farkındaydık, ABD halkına dürüst olmaya çalıştık. Kaç Amerikalı daha Afganistan'ın iç savaşında ölecekti? Afganlar bunu yapmazken" dedi.

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ABD Başkanı Biden’dan Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Biden’ın açıklamasından satır başları:

* Afganistan’a 20 yıl önce açık hedeflerle gittim. El Kaide’nin orayı üs olarak kullanmamasını garanti etmek için. Bunu başardık.

* Hedefimizin terörizm karşıtlığına odaklanması gerektiğini hep söyledim. Ülkenin inşa edilmesi Afganistan’daki hedeflerimiz arasında değildi. Günümüzde terör tehdidi daha çok ülkeye yayıldı.

* ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin hiçbir zaman ‘harika bir dönemi’ yoktu. Afganistan’ın siyasi liderleri ülkeden kaçtılar.

* Risklerin farkındaydık, ABD halkına dürüst olmaya çalıştık. Kaç Amerikalı daha Afganistan’ın iç savaşında ölecekti? Afganlar bunu yapmazken.

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