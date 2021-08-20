ABD Başkanı Biden’dan Afganistan açıklaması: Nerede olduklarını bilmiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son durumla ilgili yeni bir açıklama yaparak "Tahliyeler NATO müttefikleri ile koordineli yapılıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 13 bin kişi Afganistan'dan tahliye edildi. Ülkede kaç ABD vatandaşı kaldığını ya da şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, açıklamasında “Kabil tahliyesi tarihin en büyük ve en zor tahliyelerden biri” ifadesini kullandı. Biden ayrıca, “Afganistan’daki tahliyeler için gerekli tüm kaynakları harekete geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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