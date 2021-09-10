ABD Başkanı Joe Biden’dan kritik aşı kararı: Sabrımız tükeniyor

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde imkanı bulunmasına rağmen aşı olmayanlarla ilgili kritik bir karar aldı. Özel sektördeki 80 milyon çalışanı etkileyecek kararla aşı ya da test zorunluluğu getiren Biden, "Sabrımız tükeniyor" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aralık 2019’da Wuhan’da ortaya çıkan ve o günden bu yana dünya genelinde 4.5 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü etkisini sürdürüyor.

Salgını bitirebilmek için aşılama kampanyaları tüm hızıyla devam ederken, aşı olmayı reddedenlerin sayısı da bir hayli fazla. 41.5 milyon vaka ve 674 binden fazla can kaybıyla virüsün en ağır şekilde vurduğu ABD’de aşıyla ilgili kritik bir karar alındı.

‘NE BEKLİYORSUNUZ?’



Göreve geldiği ilk günden bu yana salgınla mücadele ve aşılamanın en büyük önceliği olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden’ın sabrı tükenmeye başladı.

80 milyonu aşkın özel sektör çalışanına aşı ya da test zorunluluğu getiren Biden, “Sabırlıyız ancak bu sabrımız tükeniyor. Aşıyı reddetmenizin hepimize sonuçları oluyor. Salgın aşı olmayanların yaydığı bir salgına dönüştü. Daha neyi bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.