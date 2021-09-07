ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban ile çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etti. Blinken, Taliban'ın kendilerine 'seyahat belgesi olan ve ülkeyi terk etmek isteyen Afganların serbestçe çıkmasına müsaade' edeceğine dair söz verdiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Katar’ın başkenti Doha’yı ziyaret etti.

Katar Emiri Temim bin Hamed el Sani tarafından kabul edilen bakanlar, görüşmede Afganistan’daki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Blinken, Taliban’ın kendilerine ‘seyahat belgesi olan ve ülkeyi terk etmek isteyen Afganların serbestçe çıkmasına müsaade’ edeceğine dair söz verdiğini söyledi.

“ULUSLARARASI TOPLUM TALİBAN’DAN SÖZÜNÜ TUTMASINI BEKLİYOR”

ABD’li Bakan örgütün ‘geçiş garantisi’ne atıfla, “Bu konuda onları bekleyeceğiz. Keza tüm uluslararası toplum da Taliban’dan bu sözünü tutmasını bekliyor.” ifadesini kullandı.

Bakan Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Afganistan’dan ayrılmak isteyenlere Kabil’den gerçekleşecek ek charter uçuşlarını kolaylaştırmak için Taliban’la birlikte çalıştığını da dile getirdi.

Halen Afganistan’da 100 kadar Amerikan vatandaşının bulunduğu bilgisini paylaşan Blinken, ülkesinin Taliban’ın verdiği sözü tutması konusunda takipçi olacağını ifade etti.

WASHINGTON, TALİBAN İLE TEMAS HALİNDE

Washington’ın son saatlerde Taliban yetkilileriyle temas halinde olduğunu aktaran Blinken, ek uçuşlar için düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.

Ayrıca Blinken, Kabil Havalimanı’nın yeniden açılıp işler hale gelmesi için Türkiye ve Katar’la işbirliği yaptıklarını ve bu iki ülkenin yürüttüğü çabaları memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Katar Emirlik Divanın’dan yapılan yazılı açıklamada da ABD’li bakanların, Başkan Joe Biden’ın Afganistan’daki barış sürecine destek için sarf ettiği çabalardan ötürü Katar Emiri’ne teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Bakanların ayrıca, Biden’ın, ABD’li vatandaşların ve Afgan sivillerin Afganistan’dan tahliyesinde sağladığı kolaylıktan ötürü Emir Temim’e şükranlarını sunduğu aktarıldı.

Katar, ABD’nin Afganistan’dan Amerikalılar ile Afganları tahliyesi sürecinde bu kişilerin geçici konaklayacağı ülkeler arasında yer almıştı.

ABD ve NATO ülkeleri, Afganistan’dan ayrılmadan önce kendileriyle birlikte çalışan Afgan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirmiş, ancak uluslararası arenada sert eleştirilere neden olan bu tahliyeler sırasında çıkmak isteyenlerin yarısı ülkeden ayrılamamıştı.

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