ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan kritik Türkiye-Suriye çağrısı: Kapıları açın

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye ile ilgili ABD yönetiminin yaklaşımındaki değişikliği vurgular şekilde sert açıklamalarda bulunan Blinken, insanlara yardım etmek için yol bulunmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Bu bizim sorumluluğumuz” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin birçok karışık sorunla uğraştığını belirten Blinken, Suriye'de yaşananlar ile ilgili olarak “Bu onlardan biri değil” diyerek sorunun çok basit insani temellere dayandığını ifade etti.

‘BU BİR FELAKET’



2020 yılında Çin ve Rusya'nın vetoları ile açılamayan Türkiye-Suriye sınırında bulunan Öncüpınar, Bab al Salam ve Irak-Suriye sınırında bulunan Al-Ya'rubiyah sınır kapılarının tekrar açılması çağrısında bulunan Blinken, “Bugün konseyin bu geçişleri tekrar açmayı onaylamaması için iyi bir neden yok. Konsey üyelerinin yapacak bir işi var. Üç sınır kapısını da insani yardım için açmak” dedi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Genel Sekreteri Mark Lowcock da milyonlarca Suriyelinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, “10 yıl oldu ve bu Suriye için bir felaket” dedi.

BOZKIR İLE GÖRÜŞTÜ



ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile de görüştü. COVID-19 nedeni ile sanal ortamda gerçekleşen görüşmenin basına açık bölümünde Bozkır, ABD'nin BM için önemini vurgularken ABD'de göreve gelen yeni hükümetin uluslararası politikalarda yaptığı değişiklikler ile uluslararası organizasyonlar ile daha sıkı bir çalışmanın içine girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Blinken ise Dünya'da süren sorunların hiçbirinin tek bir ülke tarafından çözümlenemeyeceğini belirterek Birleşmiş Milletler’in iş birliği ve çözüm üretmek için en iyi kurumlardan biri olduğunu belirtti.

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yayınladığı mesajda Bozkır ve Blinken'in Bozkır'ın başkanlığının geri kalanında planlanan önemli konuların konuşulduğunu belirtirken “Bakan Blinken, Başkan Bozkır'a 75’inci Genel Kurul döneminde gösterdiği liderlik için teşekkür etti” dedi.

Price görüşmede ABD'nin Genel Kurul Başkanı ve Birleşmiş Milletler ile yakın çalışma isteğinin dile getirildiğini söyledi.

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