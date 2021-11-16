Haberler - Dünya

ABD-İran arasında tansiyon yükseliyor… Körfezde tehlikeli yakınlaşma

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, İran ordusuna ait bir helikopterin Umman Körfezi'nde ABD Donanması'na ait savaş gemisine yaklaştığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD-İran arasında tansiyon yükseliyor… Körfezde tehlikeli yakınlaşma

ABD ve İran arasındaki gerginlik devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, İran Donanması’na ait bir helikopterin Umman Körfezi’nde ABD Donanması’na ait Essex adlı savaş gemisine 25 yarda yaklaştığını belirtti.

“Bu tehlikeli çünkü yanlış hesaplamalara yol açabilir” ifadelerini kullanan Kirby, söz konusu olayın ABD operasyonlarını etkilemeden sona erdiğini aktararak, olayın ne zaman gerçekleştiğini ise belirtmedi.

Öte yandan İranlı pilotlar, ABD savaş gemisine yaklaştıkları anları sosyal medyada paylaştı.

İran'dan Türkiye'ye 'hazırız' mesajı İlginizi Çekebilir İran'dan Türkiye'ye 'hazırız' mesajı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster