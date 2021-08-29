ABD, Kabil’de saldırı hazırlığı yapan IŞİD-H’yi vurdu

ABD ordusunun Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanına yakın bir noktaya insansız hava aracıyla roket saldırısı düzenlediği ifade edildi. ABD söz konusu saldırının IŞİD-H'ye yönelik olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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CENTCOM Sözcüsü Bill Urban “Amerikan askeri güçleri Hamid Karzai Uluslararası Havalimanını hedef alan bir IŞİD-H tehdidini elimine etmek için Kabil’de bir araca insansız hava aracıyla savunma amaçlı saldırı düzenlemiştir” açıklamasında bulundu.

Euronews’ta yer alan habere göre, hedefi başarılı bir şekilde vurduklarından emin olduklarını belirten Urban, saldırı sonrası meydana gelen ikinci patlamanın araçta ciddi miktarda patlayıcı madde bulunduğunu gösterdiğini vurguladı. Sözcü, araçta, Kabil Havalimanı’na gitmekte olan birden fazla IŞİD üyesi intihar saldırganının bulunduğunu söyledi.

Urban hava saldırısının ardından ciddi boyutta ikincil patlamaların meydana geldiğini, bunun da araçta önemli miktarda patlayıcı madde bulunduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Kabil’in kuzeyindeki 11’inci güvenli bölge olan Hoca Buğra semtinde yaşanan hadise ile ilgili Afgan polis kaynaklarından yapılan açıklamada bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedilirken, Afgan Haber Ajansı Asvaka, ölü sayısının en az 2 olduğu ve en az 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

ABD’nin düzenlediği hava saldırısında 15 Ağustos’ta Kabil Havalimanı’nı hedef alan IŞİD-H örgütüne ait bir timin vurulmak istendiği belirtiliyor. Saldırı sonrası kesin olarak kaç ölü ve yaralı olduğu henüz bilinmiyor.

BIDEN: YENİ BİR SALDIRI OLMA İHTİMALİ ÇOK FAZLA

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Havaalanı'na büyük bir ihtimalle gelecek 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olabileceği uyarısında bulundu.

Biden, ABD'nin Afganistan'daki IŞİD hedeflerine Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırının devamının ise geleceğini bildirdi. Biden, “Bu saldırı sonuncusu değil. İntihar saldırısıyla ilgisi olanların yakasını bırakmayacağız, onlar bunun bedelini ödeyecek. ” dedi.

Askeri ve güvenlik danışmanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapan Biden, “Bölgede durum çok tehlikeli Kabil Havaalanı'na yönelik çok yüksek bir terör tehdidi var. Komutanlarımız bana 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olma ihtimalini çok yüksek olduğunu söyledi.” dedi.

KABİL’DE SON 1 HAFTADA SALDIRILARDA 200’DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kabil’de son 1 haftada yaşanan saldırılarda 200’ü aşkın kişi hayatını kaybetti

ABD ordusu geçtiğimiz cumartesi günü Kabil’de cihat yanlısı grupları hedef alarak 2 lojistik uzmanı teröristi öldürdüğünü duyurmuştu.

Kabil’de son dönemlerde en büyük terör saldırısı geçtiğimiz perşembe günü yaşandı. Kabil Havalimanı’nın hedef alındığı intihar saldırısında aralarında ABD’li, İngiliz ve Afganların olduğu 200’e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD’in Horasan kolu olarak bilinen IŞİD-K örgütü üstlenmişti.

AFGANİSTAN TAHLİYESİNDE SONA GELİNDİ

Bu arada 31 Ağustos'ta Afganistan'ı terk edecek olan ABD'nin bu ülkedeki son tahliye operasyonlarına başladığı bildirildi. Beyaz Saray, son bir günde Afganistan’dan 6 bin 800 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “ABD Doğu Yakası saatiyle 27 Ağustos 03.00’ten 28 Ağustos 03.00’e kadar toplam yaklaşık 6 bin 800 kişi Kabil’den tahliye edildi. Bunlardan yaklaşık 4 bini ABD ordusuna ait 32 uçakları, 2 bin 800’ü ise koalisyon uçuşları ile taşındı.” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, ABD tarafından 14 Ağustos’tan bu yana 111 bin 900, temmuz ayının sonlarından bu yana ise toplam 117 bin 500 kişinin ülkeden çıkarıldığı kaydedildi.

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