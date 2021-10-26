ABD, Sezgin Baran Korkmaz’ın yatını satışa çıkartıyor

ABD'de Salt Lake Bölge Mahkemesi, halen Avusturya’da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatı Queen Anne’i açık arttırma yoluyla satışa çıkarma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da tutuklanan Korkmaz için hem Türkiye hem de ABD iadesi için Avusturya makamlarına müracaat etmişti. Haziran ayında Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesi, 12 ayrı suçlamadan Korkmaz aleyhine 225 yıl hapis istemiyle dava açmıştı. ABD mahkemeleri daha önce yayınladıkları uzun bir listede Korkmaz'a ait varlıklara el koyacaklarını açıklamıştı.

Voice of America’dan Can Kamiloğlu’nun haberine göre Salt Lake Bölge Mahkemesi, Korkmaz'ın mal varlıklarına el konularak ABD hazinesine devri için ilk adımı Korkmaz'ın da ortağı olduğu Queen Anne adlı lüks yat için attı. Listede yer alan Korkmaz'a ait lüks yata el konulduğu, lüks yatın satışına Korkmaz ve ortaklarının hiçbir itirazının olmadığı belirtildi.

ŞU AN ABD’NİN MÜLKİYETİNDE

Mahkeme kayıtlarına göre hakim Jill N. Parrish, yatın açık arttırma yoluyla satışa çıkartılarak gelirinin ABD hazinesine aktarılacağını belirterek kararında şu ifadelere yer verdi: “Sezgin Baran Korkmaz aleyhine mahkememizde devam eden ceza dava kapsamında davalının ortak olduğu Queen Anne yatı ABD tarafından müsadere altına alınmıştır. Söz konusu mal şu anda ABD'nin mülkiyetindedir. Federal Ceza Muhakemesi yasalarına göre mahkememiz satışı ve gelirinin hazineye devri için yetkilidir. ABD'nin eline geçen söz konusu mal açık arttırma yoluyla satılacaktır. Söz konusu malın yaklaşık değeri on milyon dolardır. Satıştan elde edilen tüm gelirler hacizli varlık hesabında tutulacaktır”

Mahkeme kayıtlarında yer alan ek belgelerde, Queen Anne yatına 23 Nisan 2021’de ABD’nin talebi üzerine Lübnan İç Güvenlik Gücü tarafından el konulduğu, Temmuz 2021’de ABD'ye devredildiği belirtildi.

ABD'nin lüks yatı satacağını yatın ortaklarına bildirdiği 20 Eylül 2021’de ortaklardan, Alea Marine şirketinin avukatı, savcılığa gönderdiği e-posta aracılığıyla ABD'nin sahipliğine geçen yatın satışına bir itirazlarının olmadığını belirtti.

Aynı tarihte Korkmaz’ın avukatının da savcılığa gönderdiği e -postada “Müvekkilimin Queen Anne olarak bilinen yatın satışına ilişkin kararına hiçbir itirazı yoktur. Korkmaz tarafından, Queen Anne yatının ve bu yatın ve içindeki tüm malların satışına ilişkin herhangi bir itirazının bulunmadığını beyan etmek üzere yetkilendirildiğimi teyit ederim” dediği kaydedildi.

Yatın diğer ortağı ve lüks yata kızı Anne'in ismini veren Korkmaz'ın ortağı Levon Arslan'ın da savcılığa satış için hiçbir itirazları olmadığını e-posta yoluyla bildirdiği belirtildi.

ABD’NİN MÜSADERE ALTINA ALMAK İSTEDİĞİ MAL VARLIKLARI

Savcılık, daha önce Korkmaz'ın kara parayla elde ettiği malların Amerikan hazinesine devrini istemiş ve şu listeyi yayınlamıştı:

– Bodrum Torba'daki Kervansaray Oteli

– TC YYA kuyruk numaralı SBK'ya ait Bombardier Global uçak

– Mega Varlık Yönetimi AŞ'nin tüm mal varlığı

– SBK'nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne' yatı (Mülkiyeti ABD'ye geçti)

– SBK'nın Lüksemburg'daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı

– Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye'deki altı arsa:

– İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare

– İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare

– İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare

– İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare

– İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekare

– İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekare

– Türkiye merkezli SBK Holding AŞ'ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ’nin sahip olduğu her türlü ayni ve şahsi mal

-Türkiye'deki Biofarma İlaç AŞ'nin tüm mal ve varlıkları

-Türkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu enerji şirketi Washakie tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar tutarındaki havale

-Türkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu diğer enerji şirketi Noil Energy tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar tutarındaki havale

-SBK Holding AŞ ve davalılar veya bağlı kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler

-SBK Holding AŞ'ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi kontrolü altında mal ve paralar

-Washakie tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar

-Noil Energy Group tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar

-25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc. tarafından transfer edilen 458 bin dolar

-SBK Holdings, USA, Inc. tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar

-11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafından transfer edilen 15 milyon dolar

-SBK Holdings USA, Inc. tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar

-Belize Banque Serbest Bölgesi’nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa

-Doğan Doğan’ın (Türkiye) tarafından satın alınan veya dolandırıcılık gelirlerine ilişkin her türlü mal varlığı

-SBK Holdings USA, Inc.’e verilen 12 milyon dolarlık senet

-SBK Holdings USA Inc'e ait ABD'deki tüm varlıklar ve yatırımlar

-Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret’in satın aldığı her türlü mal varlığı

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