ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak açıklama

İngiliz The Times gazetesi, bünyesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD barındıran Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşısına dayandırdığı haberinde, ABD'nin terör örgütüne Suriye'de kalma sözü verdiğini öne sürdü. ABD Başkanı Joe Biden'ın bizzat, 'onları orada terk etmeyeceğiz' dediği öne sürüldü.

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İngiliz The Times gazetesi, ABD’nin, Suriye’de desteklediği terör örgütü YPG’yi, Afganistan’daki gibi terk etmeyeceğine söz verdiğini aktardı.

Bünyesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ele başısı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Şahin, Times’a verdiği demeçte, bizzat ABD Başkanı Joe Biden’ın Suriye’de kendilerini terk etmeyeceklerine yönelik söz verdiğini açıkladı.

The Times’a konuşan Şahin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin kişisel güvence vermek ve Biden’ın sözlerini aktarmak için kendisini ziyaret ettiğini ifade etti.

‘ABD’NİN ÇEKİLECEĞİNDEN TEDİRGİNİZ’

ABD’nin Suriye’nin doğusunda 900 askerlik bir birliğinin yanı sıra, bölgede İngilizlere ait özel kuvvetlerin varlığı da biliniyor. IŞİD’e karşı kurulan koalisyonun bir parçası olan askerler, halen bölgede bulunuyor.

ABD’de son dönemde, değişen başkanlara rağmen değişmeyen Orta Doğu politikası, bölgedeki siyasi dengeler açısından oldukça önemli. Şahin, gazeteye verdiği demeçte ABD’nin Afganistan’dan çekildiğini duydukları anın, kendilerinin geleceği için benzer durumlar yaratmasından tedirgin olduklarını vurguladı.

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