ABD ve Çin arasında “denizlerin özgürlüğü” gerilimi

Her yıl trilyonlarca dolarlık ticari geçişlerin yapıldığı stratejik öneme sahip Güney Çin Denizi, Pekin ve Washington yönetimleri arasında uzun zamandır anlaşmazlığa sebep oluyordu. Çin özellikle ABD’nin bu denizdeki askeri faaliyetlerine tepki gösteriyordu.

ABD’ye ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisi, beraberindeki üç savaş gemisiyle “denizlerin özgürlüğünü” göstermek için Cumartesi günü Çin Denizi’ne girmişti.

ABD’nin bu hamlesine tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, “ABD güç gösterisi yapmak için Güney Çin Denizi’ne sıklıkla uçak ve gemi gönderiyor” dedi. Sözcü, “Bu hamle, bölgedeki barışın ve istikrarın sağlanmasına yardım etmiyor” diye ekledi.

ABD’nin uçak gemisi, Çin hava kuvvetlerine bağlı savaş jetlerinin Tayvan’ın güneybatı hava savunma bölgesine girmesiyle aynı zamanda Güney Çin Denizi’ne girdi. Çin’in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan’a karşı yaptığı hamle Washington yönetiminin endişeye kapılmasına yol açtı.