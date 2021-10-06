ABD ve Çin geriliminde kritik gelişme! İsviçre’de görüştüler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Merkezi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi, İsivçre’nin Zürih kentinde bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD ve Çin arasında günden güne artan gerilimin ortasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Merkezi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi, İsviçre'nin Zürrih kentinde bir araya geldi. Havalimanı otelinde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yang ve Sullivan’ın Zürih görüşmeleri sırasında “Çin-ABD ilişkileri ve ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunacakları” aktarıldı.

Beyaz Saray tarafından dün yapılan açıklamada ise, ABD'nin Çin ile olan rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmeye devam ettiği ifade edilmiş, Sullivan ve Yang arasındaki görüşmenin Başkan Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında 9 Eylül’de yapılan telefon görüşmesini izleyeceği açıklanmıştı.

Sullivan’ın görüşmenin ardından Fransa ve NATO ile Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle görüşmek üzere Belçika'yı ziyaret edecek. Sullivan'ın ziyaretleri sırasında Yang ile görüşmesi hakkında Avrupalı müttefikleri ve ortakları bilgilendirmesi bekleniyor.

Öte yandan Sullivan ile Yang, en son geçtiğimiz mart ayında Alaska'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ının da katıldığı görüşmede bir araya gelmişti.