ABD yolundaki göçmenlere Guatemala’da sert müdahale

Orta Amerika ülkesi Honduras’ın San Pedro Sula kentinden 13 Ocak’ta yola çıkan binlerce göçmen, Guatemala’nın Chiquimula şehrine bağlı Vado Ancho kasabasında, Guatemala ordu güçleri tarafından sert müdahaleyle durduruldu.

Guatemala ordusu, kontrol noktasından geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu.

Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guatemala’ya giriş yapan göçmenlerin sayısının 9 bini geçtiği ve olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

BIDEN’IN AÇIKLAMASI TETİKLEDİ



Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD’ye ulaşmaya çalışan binlerce kişi, ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden’ın, mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından Honduras’tan yola çıkmıştı.

Her yıl on binlerce Orta Amerikalı göçmen, ABD’ye ulaşmak için yollara düşüyor.