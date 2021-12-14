ABD’de 6 Ocak Kongre baskınına karışan aşırı sağcı gruplara dava

ABD'nin başkenti Washington DC'nin Başsavcısı Karl Racine, 6 Ocak'taki Kongre baskınında oluşan milyonlarca dolar hasar için "Proud Boys" ve "Oath Keepers" adındaki aşırı sağcı gruplardan 31 kişiye dava açtı.

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ABD’nin başkenti Washington DC Başsavcısı Karl Racine, 6 Ocak’taki Kongre baskınının yol açtığı milyonlarca dolarlık hasar için “Proud Boys” ve “Oath Keepers” adlı iki aşırı sağcı gruba karşı dava açtı.

Başsavcısı Racine gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gruptan toplam 31 kişinin Washington ve sakinlerine fiziksel ve mali zarar verdiğini belirterek sanıklara karşı “ağır” mali cezalar talep edeceğini vurguladı. Racine, “Niyetimiz, bu şiddetli gangsterleri ve bu şiddetli nefret gruplarını sorumlu tutmak ve her kuruş zararı karşılamak” ifadelerini kullandı.

Dava, Kongre binasına ev sahipliği yapan Capitoll Hill bölgesini saldırıya karşı savunan polis güçlerini desteklemek için yaklaşık bin 100 ek polis memurunun görevlendirilmesinin maliyetlerini karşılamayı amaçlıyor ve bunun milyonlarca dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca, saldırı sırasında yaralanan polislerin tıbbi ve ücretli izin masraflarının da karşılanması amaçlanıyor.

6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD’de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak’ta, 3Kasım 2020’de seçimini kazanan Joe Biden’ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti.

Saatler süren şiddet olayları sırasında 4 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı ve ertesi gün Kongre’yi savunduğu sırada aldığı yaralar nedeniyle 1 polis memuru da yaşamını yitirdi.

Savcılar, Oath Keepers ve Proud Boys’un bazı üyelerine saldırıyı önceden planladıklarını ve saldırının öncüsü olduklarını söyleyerek komplo suçlamalarında bulundu.

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