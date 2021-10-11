ABD’de casusluk skandalı: Gizli bilgileri sandviçlerin arasına koyup vermişler

ABD Adalet Bakanlığı, Donanma nükleer mühendisi Jonathan Toebe ve eşini, FBI ajanlarına nükleer denizaltılarla ilgili gizli bilgileri vermekle suçladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre çift, bilgileri, fıstık ezmeli sandviç içerisinde casuslarla paylaşmış...

Sozcu.com.tr

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Adalet Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Donanması’nda görevli nükleer mühendis ve eşinin, yabancı bir ülke için ajan gibi davranan bir FBI ajanına nükleer denizaltılarla ilgili gizli bilgileri satmakla suçlandığını söyledi.

42 yaşındaki Jonathan Toebbe ve 45 yaşındaki eşi Diana aleyhindeki casuslukla ilgili suçlamaların detayına göre çift, bir yıl boyunca gizli bilgileri satmakla suçlanıyor. FBI, 2020’nin Nisan ayında Toebbe’nin yabancı bir hükümet yetkilisine Virginia sınıfı nükleer denizaltı reaktörleri hakkında bilgi satmakla ilgilendiğini yazdığını öne sürdü. Toebbe çiftinin görüştüğü hükümet açıklanmazken, ikilinin ABD seçimlerinden hemen sonra bir araya geldiği belirtildi.

SAKIZ KUTUSU DA KULLANIYORLARDI

Adalet Bakanlığı Toebbe’nin, geçtiğimiz hafta, Batı Virginia’da bir öğretmen olan eşi Diana ile birlikte hafıza kartıyla bilgi satmaya çalışırken yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada çiftin, gizli bilgileri bir USB ile fıstık ezmeli sandviçin arasına koyduğu belirtildi. Çiftin bazen de sakız kutusu veya yara bandı kutusu ile gizli bilgileri paylaştığı öne sürüldü.

Toebbe’nin, askeri şubenin en üst düzey subayı olan deniz harekat şefinin ofisinde 15 ay çalıştığı belirtildi. Tutuklanan mühendis, denizaltıların konumlarını ele verebilecek faktörleri azaltmak için tasarlanmış gizli teknoloji de dahil olmak üzere nükleer bilgiler üzerinde çalışmış bir kişi olarak biliniyor.

Adalet Bakanlığı araştırmasında, Toebbe’nin eğer yaptıkları ortaya çıkarsa veya takip edilirse, görüştüğü yabancı hükümetin kendisini ve ailesini ülkeden çıkarabileceğini umduğunu belirterek, ‘bu amaç için ayrılmış pasaportlarımız ve nakit paramız var’ yazdığı mesajı yer alıyor.

Yetkililer, gizli bir ilişkinin nasıl yürütüleceği konusunda talimat verdiğini ve üzerinde ‘Dilinize yapılan bu kötü çeviri için özür dilerim. Lütfen bu mektubu askeri istihbarat teşkilatınıza iletin. Bu bilgilerin ulusunuz için çok değerli olacağına inanıyorum. Bu bir aldatmaca değil.’ yazan bir not aldıklarını bunun üzerinde yabancı hükümetin temsilcisi gibi davranan gizli bir FBI ajanının devreye girdiğini, Toebbe ile temasa geçti ve sunduğu bilgiler için kripto para biriminde binlerce dolar ödemeyi kabul ettiğini aktardı.

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