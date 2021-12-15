ABD’de Covid-19 paniği: Dışişleri Bakanı’na eşlik eden gazetecide corona çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Malezya’ya seyahat eden bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Malezya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte Malezya'ya gelen bir basın mensubunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Büyükelçilik, Covid-19'a yakalanan basın mensubunun Blinken'ın bugün başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirdiği etkinliklere katılmadığını belirtti ve kişinin kimliğini gizli tuttu.

Endonezya'dan Malezya'ya gelen diğer kişilerin Covid-19 testlerinin negatif olduğu da açıklandı.

Blinken'ın bugün Tayland'a seyahat etmesi beklenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı pozitif çıkan Covid-19 testinin, seyahati nasıl etkileyeceğiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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