ABD’de harcama planı tartışması: Demokrat senatör, Beyaz Saray çalışanlarını suçladı

Demokrat senatör Joe Manchin, Beyaz Saray çalışanlarının "kabul edilemez" davranışları nedeniyle Başkan Biden'ın sosyal harcama ve iklim yasa tasarısını reddetme kararı aldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Başkan Joe Biden’ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Demokrat senatör Joe Manchin'in pazar günü harcama planına onay vermeyeceğini açıklaması, paketin geleceğiyle ilgili belirsizliğe yol açmıştı.

Manchin, son açıklamasında Beyaz Saray çalışanlarının “kabul edilemez” davranışlarda bulunması nedeniyle Başkan Biden’ın sosyal harcama ve iklim yasa tasarısını açıkça reddetme kararı aldığını söyledi.

‘SORUN BAŞKAN DEĞİL ÇALIŞANLAR’

Manchin, katıldığı bir radyo programında görüşmelerin kesilmesinin “gerçek nedenini” açıklamayacağını söylese de, nedenin ne olduğu sorusuna yanıt olarak “İşin aslı şu ki.. sorun çalışanlar. Tamamen çalışanlar… Başkan değil, çalışanlar. Gösterdikleri davranışlar kesinlikle kabul edilebilir değildi” dedi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki ise, dün yayımlanan açıklamada Manchin’in görüşmeleri durdurmasının “Başkan’a, Beyaz Saray ve Senato’daki meslektaşlarına verilen sözlerin gerçekleştirilmemesi” anlamına geleceğini belirtti.

Manchin’in desteği, Demokratların çok az farkla kontrolü elinde bulundurduğu Senato’da fazlasıyla önem teşkil ediyor.

Manchin’in açıklamaları Goldman Sachs’ın ve Moody’s'in ABD ekonomisi için 2022 büyüme tahminlerine aşağıya çekmesine neden oldu.

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