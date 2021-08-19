ABD’de hastanelerde yatak sıkıntısı başladı

ABD’de Delta varyantı nedeniyle artan vaka sayıları birçok eyalette hastanelerde boş yatak kalmamasına neden oldu. Durumu kritik olan COVID-19 hastaları, ambulans uçak ve helikopterlerle diğer eyaletlerdeki hastanelere sevk ediliyor.

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ABD’de aşılamanın düşük olduğu bazı eyaletlerde hastaneler, corona virüs hastalarına yetişemez hale geldi. Bu durumdaki hastaların başka eyaletlere nakledildiği belirtildi. ABD genelinde hastanelerde tedavi gören 75 binden fazla corona virüs hastası olduğu belirtiliyor. Buna mevcut rahatsızlıkları nedeniyle tedavisi süren hastalar da eklendiğinde birçok hastanede yatak ve personel sıkıntısı yaşanıyor.

Yetkililer, örneğin Kansas eyaletinde corona virüs hastalarının başka eyaletlere nakledilebilmek için yaklaşık 10 saat beklemek zorunda kaldıklarını söylüyor. ABD’nin güneyinde aşılamanın düşük olduğu birçok eyalette durumun benzer olduğu belirtiliyor. Uzun bekleme sürelerinin hastaların hayatını tehlikeye soktuğu ifade ediliyor.

ABD'de bir süredir günlük vaka sayıları 100 binin üzerinden seyrederken günlük can kaybı sayısı da bin kişinin üzerine çıkmış durumda. Son 24 saatte ülkede 128 bin 902 yeni vaka tespit edilirken 1001 kişi de hayatını kaybetti.