ABD’de okula dönüş etkinliğinde tepki çeken görüntü: Öğrencilerden müdüre kucak dansı

ABD'de bir lisenin okula dönüş etkinliğindeki görüntüler tepki çekti. Öğrencilerin müdür ve yönetimindeki çalışanlara kucak dansı yapması sonrası soruşturma başlatıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Kentucky eyaletinde bir okuldaki etkinlik ülke medyasının gündemine oturdu. Eyaletin Hazard şehrindeki Hazard Lisesi’nin okula dönüş etkinliğindeki fotoğraflar sosyal medyada yayılınca soruşturma başlatıldı.

Söz konusu fotoğraflarda Hooters garsonları gibi giyinen genç kızlar ‘twerk’ yaparken, elbise giyen erkek öğrenciler ise okul müdürü Donald Mobelini ve yönetimindeki kişilere kucak dansı yaparken görülüyor.

Aynı zamanda şehrin belediye başkanı da olan Mobellini’nin karıştığı olayla ilgili konuşan eğitimle ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu Ky. 120 United’ın kurucularından Nema Brewer, “Eğitim son dönemde yoğun eleştiri altında. Bu tip görüntüler de yardımcı olmuyor. Bu durum mide bulandırıcı” dedi.

Sosyal medyada pek çok kişi Mobelini’nin hem belediye başkanlığı hem de okuldaki görevinden istifa etmesi çağrısı yaptı.