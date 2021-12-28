ABD’de Omicron salgını yayılıyor: Panik artıyor

Yeni yıla yaklaşılırken ABD'de Omicron varyantı paniği devam ediyor... Cuma gününden beri 4 binden fazla uçuş iptal edilirken, hastanelerde yer bulunmaması ve test kiti temin edilememesi krizi körüklüyor.

Tayfun HOPALI / ABD

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Amerika'da cuma gününden bu yana 4 binden fazla iç ve diş hat uçak yolculukları iptal edildi. Omicron sonrası artan hasta olma sayıları nedeniyle iptal edilen uçuşlar yılbaşı öncesi tatil planları yapan birçok ABD’liyi perişan etti. Yetkililer uçuş iptallerini birçok nedene dayandığını ama en önemlisinin personellerde karşılaşılan hastalanma oranının artmasının bunun en önemli nedeni olduğunu belirtiyorlar.

Yılbaşı yaklaştıkça ailelerinin toplu olarak bir araya gelmeleri ihtimali nedeniyle artabilecek corona virüsü vakalarının önüne geçmeye çalışan Amerikan hükümeti test kiti sıkıntısı ile karşı karşıya.

Amazon’dan test kiti bulma şansı hemen hemen imkansız. Biden geçtiğimiz günlerde sıkıntıyı aşmak için 500 milyon evde test kitinin ücretsiz olarak gönderileceğini açıkladı fakat bunların insanlara ulaşması ancak ocak ayının ikinci haftasında mümkün olabilecek.

Her geçen gün hızla yayılan ve hastanelerde yer olmadığı açıklanan Omicron virüsü nedeniyle Amerika'da karantina süresi 10 günden 5 güne indirildi. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri bu tavsiyenin Covid-19'a yakalanan kişilerin semptomların gelişmesinden iki gün önce ve üç gün sonra en bulaşıcı olduklarını gösteren verilerle uyumlu olduğunu söyledi.

Kararın alınma gerekçelerinden biri de Omicron varyantı ile artan vaka sayıları.

Bu arada New York'ta sağlık yetkilileri çocuklarda COVID-19 vakalarının hastaneye sevklerinde son üç haftada kaydedilen rakamların duruma acil müdahale gerektiğini gösterdiğini kaydediyorlar.

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