ABD’de tartışma yaratan yasa onaylandı: Kürtajı ihbar edene ödül

Amerika’da büyük tartışmalara neden olan Texas eyaletinde kadınların hamileliklerinin altıncı haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan yasa bütün itirazlara rağmen ABD Yüksek Mahkemesi'nin onaylamasıyla yürürlüğe girdi.

Tayfun Hopali / ABD

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Yasanın en ilginç maddelerinden birisi herhangi bir şekilde kürtaj olan kadını ihbar edenlere ödül olarak 10 bin dolar verilecek olması. Kürtaj yaptıran kadın ve doktorun yanı sıra arabayla götüren şoför bile kurtajı biliyorsa cezalandırılacak.

ABD Yüksek Mahkemesi, yasanın 1 Eylül'de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için bir gece önce yapılan acil başvuruyu gündeme almayarak yasaya yeşil ışık yakmış oldu. ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, “aşırı” olarak nitelendirdiği yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını söyledi.

Texas’ta Mayıs ayında kabul edilen yasa, uzmanlarca ABD'nin en sert kürtaj yasalarından biri olarak gösteriliyor. Yasayla hamileliklerinin altıncı haftasını geçen kadınların kürtaj yaptırması yasaklanırken, kürtaj kliniklerinin yanı sıra 6 haftadan sonra kürtaj olan kadınlara yardım eden, maddi yardım sağlayan ya da kliniğe götüren kişilere dava açılmasına olanak sağlanıyor. Dava açan şahısların, kürtaj olan kişiyle herhangi bir şekilde ilişkili olması da gerekmiyor.