ABD’de üniversite kampüsü yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

ABD'de üniversite yakınlarında bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yetkililer şüphelileri teşhis etmek için yardım beklediklerini duyurdular.

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Georgia Soruşturma Bürosu (GBI) cumartesi günü erken saatlerde Fort Valley Eyalet Üniversitesi yakınlarındaki kampüs dışındaki bir partiye ateş açılması sonucu bir kişinin öldüğünü ve yedi kişinin de yaralandığını söyledi.

Soruşturma bürosu Twitter’dan “saldırıdan sorumlu kişi/kişilerin belirlenebilmesi için yardımınızı bekliyor” şeklinde paylaşım yaptı.

Televizyon kanalı WMAZ’ın haberine göre, Peach County Adli tabibi Kerry Rooks, 27 yaşındaki Tyler French’in cumartesi sabahı saat 3 civarında öldüğünü söyledi. GBI, French’in Fort Valley State’de öğrenci olmadığını söylüyor.

Rooks, birkaç kurbanın daha hastanelere götürüldüğünü söyledi.

Fort Valley Eyaleti sözcüsü Mechel McCrary, gece meydana gelen silahlı saldırının ardından okulun cumartesi sabahı yapılması planlanan mezuniyet töreninin iptal edildiğini söyledi.

Fort Valley State University, Georgia’nın merkezinde, Atlanta’nın yaklaşık 137 km güneyinde yer almakta. Web sitesine göre, üniversitenin yaklaşık 2.600 öğrencisinin tam zamanlı kaydı var.