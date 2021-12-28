ABD’de yerleşim yerine küçük uçak düştü

ABD'nin California eyaletinde yerleşim yerine düşen küçük bir uçak alev aldı. Bölgedeki elektrik hatlarının koptuğu kazada 600'den fazla ev, elektriksiz kaldı.

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ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego’daki El Cajon bölgesinde küçük bir uçak yerleşim alanına düştü. Uçak alev alırken, elektrik hatları da koptu. Olay yerine polis, kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada California’daki John Wayne Havalimanı’ndan kalkan ve Gillespie’ye doğru yola çıkan küçük uçakta 4 kişinin bulunduğu ifade edildi.

San Diego County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada ise, “İtfaiye ekipleri kaza mahallinde hayatta kalan kimse bulamadı” denildi. Olayda en az 1 ev hasar görürken, elektrik dağıtım şirketine göre 600’den fazla ev elektriksiz kaldı. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. (İHA)