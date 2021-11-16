ABD’deki Reza Zarrab davasında gizli dosyalar açılıyor

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Reza Zarrab davasında, farklı zamanlarda gizlilik kaydıyla dava dosyasına konulan belgelerin bazılarının kamuya açılacağı belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hakim Richard Berman, 1 Kasım'da savunma ve savcılığa gönderdiği mektupta, son gelişmeler çerçevesinde dava dosyasındaki bazı gizli belgeler için gizlilik kararının kaldırılmasına itirazlarının olup olmadığını sormuştu. Berman'ın mektubuna taraflardan yanıt geldi.

VOA Türkçe’de Can Kamiloğlu’nun haberine göre, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, dün hakim Berman'a yazdığı cevap mektubunda savunma ve savcılığın, hakimin gerekli gördüğü şekilde son gelişmelerle ilgili dosyada üzerinde gizlilik kararı bulunan bazı belgelerin kamuya açılmasına bir itirazı olmadığı belirtti.

50’YE YAKIN DOSYADA GİZLİLİK KARARI VAR

New York'ta aralarında Halkbank'ın da bulunduğu dokuz sanığın yargılandığı Reza Zarrab davasında, davanın ilk başladığı 15 Aralık tarihinden itibaren gizlilik kararı konulan 50'ye yakın dosya bulunuyor.

Gizlilik kararı bulunan dosyalardan hangilerinde gizlilik kararının kaldırılacağına hakim Berman karar verecek.

1 Kasım'da gizlilik kararı kaldırılan bir belgeye göre, Zarrab'ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hakimin de başvuruyu kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Reza Zarrab, Aaron Goldsmith olarak ortaya çıktı