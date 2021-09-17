ABD’den Afganistan itirafı: Sivilleri öldürdüler

Üst düzey ABD'li bir yetkili, ABD'nin Afganistan'dan çekilmeden önce düzenlediği son SİHA saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin ölümüne neden olduklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Kenneth McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7’si çocuk 10 sivilin öldüğünü kabul etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, gazetecilere verdiği demeçte açıklamalarda bulunan McKenzie “Bu bir hataydı ve içten bir şekilde özür diliyorum” dedi.

McKenzie ayrıca ölenlerin IŞİD militanı olmadıklarını veya Kabil havalimanındaki ABD kuvvetlerine doğrudan bir tehdit oluşturmadıklarını da ifade etti.

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