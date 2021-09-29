ABD’den Çin’e İran ricası

İran'ı 2015 nükleer anlaşmasına dönmek için ikna etmeye çalışan ABD, diplomatik kanallar üzerinden Çin'e İran'dan petrol alımını azaltması çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD uyguladığı yaptırımlarla İran’ın petrol gelirlerini azaltarak nükleer programında değişiklik yapması için baskı kurmaya çalışıyor. Buna rağmen Çinli şirketlerin İran’dan petrol almaya devam etmesinin İran’ın ekonomisini ayakta tutmaya yardım ettiğine inanılıyor.

Konunun hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD’li bir yetkili “Çinli şirketlerin İran’dan petrol aldığının farkındayız” dedi.

Yetkili, “Geçmişte Çin ile iş yapan şirketler de dahil olmak üzere yaptırım yetkilerimizi İran’a yönelik yaptırımları ihlal edenlere karşı kullandık. Gerekirse bunu tekrar yaparız” dedi.

“DAHA VERİMLİ BİR YOL”

Aynı yetkili, “Ancak İran konusunda yürüttüğümüz diyalogun bir parçası olarak diplomatik kanallar üzerinden Çinli yetkililere ulaşmaktaydık ve genel olarak bunun endişelerimizi aktarmak için daha verimli bir yol olduğuna inanıyoruz” dedi.

Avrupalı başka bir yetkili bu konunun ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın Temmuz ayında Çin’e yaptığı ziyareti sırasında gündeme getirdiği konulardan biri olduğunu söyledi.

Nükleer faaliyetler hakkında yürütülen diplomasinin hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen Avrupalı yetkili, Çin’in İran’ı korumaya devam ettiğini ve Batı ülkeleri için önemli konulardan birinin Çin’in İran’dan ne kadar petrol aldığı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı henüz Avrupalı ve ABD’li yetkililerin açıklamaları hakkında bir yorumda bulunmadı.