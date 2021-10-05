ABD’den İran açıklaması: Başka yollar denenebilir

Üst düzey ABD'li yetkililer İsrailli mevkidaşlarına Biden hükümetinin İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için diplomasi kanalını kullanmaya kararlı olduğunu ancak gerekmesi durumunda "başka yolların" da denenebileceğini söyleyecek.

Sozcu.com.tr

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Konu hakkında bilgi üst düzey bir ABD’li yetkili tarafından verildi. Yetkili İsrail’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata’nın bugün Washington’a yapacağı ziyaretin iki ülkenin istihbarat bilgilerini paylaşmasına ve Tahran’ın nükleer programında ne kadar ilerleme katettiğine dair “temel bir fikir” oluşturulmasına olanak sağlayacağını söyledi.

2015 yılında ABD ve İran arasında imzalanan anlaşma ile İran ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında uranyum zenginleştirme programını durdurmuştu. 2018 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan çekilmiş, İsrailli yetkililer ABD’nin anlaşmayı yeniden masaya getirme girişimlerine karşı olduklarını dile getirmişlerdi.

“BİRKAÇ AYA GERİLEDİ”

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili İran’ın nükleer silah geliştirmesi için ihtiyaç duyacağı zenginlikte uranyuma sahip olması için gereken zamanın Trump’ın masadan kalmasından bu yana “12 aylık süreden yalnızca birkaç aya” gerilediğini söyledi.

Hulata’nın ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yapacağı görüşme öncesinde konuşan yetkili “bu doğal olarak son derece ciddi bir tehlike oluşturuyor”

İran nükleer silah geliştirdiğine yönelik iddiaları reddediyor.

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