ABD’den olay yaratan paylaşım: Türk istilası…

ABD’nin Kaliforniya’dan sonra en kalabalık ikinci eyaleti olan Teksas’ta Meksika sınırından son olarak ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen 5 Türk yakalandı. El Paso Sınır Muhafız Müdürü Gloria Chavez sosyal medya hesabından gelişmeyi duyururken, “Türk istilası” ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr

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El Paso Sınır Muhafız Müdürü Gloria Chavez, “Sınır güvenliği, ulusal güvenliktir. Sınır muhafız görevlileri 45 ülkeden gelen kaçak göçmenleri tutukladılar. Büyük iş yaptılar. Görevliler Türkiye'den ABD'ye yasa dışı bir şekilde gelen 5 kişiyi yakaladı.” ifadesini kullandı.

Euronews’ta yer alan habere göre, El Paso’dan Türkiye'den gelen kaçak göçmen sayısının 2021 yılında bir önceki yıla oranla 109 kişi artarak, bin 409'a çıktığı aktarıldı. Verilere göre, sadece ekim ayından bu yana Türkiye'den gelen 957 kişi yakalandı.

Meksika sınırından ABD'ye yönelik kaçak göçmen artışında, bu yıl ilk sırada Hint vatandaşları yer aldı. 2020'ye oranla 2021'de bu ülkeden gelen kaçak göçmen sayısı bin 120 artarak, 2 bin 588'e çıktı.

Yakalanan Çinli kaçak göçmen sayısının düştüğü hatırlatılırken, 2020'de bin 738 Çinli tutuklanırken, bu sayı 2021'de 450'ye düştü.

Bu ülkelerin dışında 2021 yılında Teksas eyaletinde diğer ülkelerden gelen 20 bin 707 kaçak göçmen yakalandı. Bu rakam bir önceyi yıla oranla yaklaşık 7 bin kişilik bir artışa denk geliyor.

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